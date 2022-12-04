  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

ABD ve Avrupa’da fare istilası: Her yerden çıkıyorlar, halk panik içinde

» »
ABD ve Avrupa’da birçok büyük kenti son dönemde fareler bastı. Fare nüfusunun patlamasında Covid pandemisi sırasında yapılan değişikliklerin ve çöplerin toplanmasında yaşanan aksaklıkların da rol oynadığı belirtiliyor.
ABD ve Avrupa’da fare istilası: Her yerden çıkıyorlar, halk panik içinde

ABD'de ve Avrupa'nın bazı kentlerinde son dönemde ciddi bir fare istilası yaşanıyor. ABD'nin en büyük kentlerinden New York'un ardından İskoçya'nın Glasgow kentini de fareler bastı.

Kentin North Kelvinside bölgesinde yetkililer, temizlik ekiplerinin fareler nedeniyle çöp konteynırlarının olduğu alanlara ulaşamadığını ve bölgede çok ciddi bir sağlık sorunu yaşanabileceğini belirtti. Belediye, çareyi çöp konteynırlarının yerini değiştirmekte buldu.

Vatandaşlara gönderilen mektuplarda, farelerin temizlik görevlilerinin güvenliğini tehlikeye attığı, bu nedenle çöp toplama alanlarının başka yere taşındığı bildirildi. Bölgede soruna çözüm için vatandaşların katılımıyla olağanüstü toplantılar düzenleneceği de kaydedildi.

Öte yandan Britanya’nın birçok kentinde de son dönemde her yerden çıkan fareler endişe yaratıyor.

NEW YORK’TA ALARM: ‘SIÇAN ŞEFİ’ ARANIYOR

ABD'nin en kalabalık kenti New York'ta da bu hafta fare istilası nedeniyle alarm durumuna geçildi. Belediye Başkanı Eric Adam, perşembe günü paylaştığı tweet'te “Farelerden daha çok nefret ettiğim bir şey yok” diyerek kemirgenlere savaş açtığını duyurdu.

Kentte fare ihbarlarının son iki yılda neredeyse iki kat artması yetkilileri harekete geçirdi. Birçok sokakta farelerin cirit atması New Yorkluları paniğe sevk ederken, farelerin yok edilmesi için yıllık 120 bin ila 170 bin dolar arası maaşa çalışacak “sıçan şefi” için iş ilanı yayınlandı.

İlanda, “New York'un bitmek bilmeyen fare nüfusuna karşı inanç, kararlılık ve öldürme içgüdünüz varsa hayalinizdeki iş sizi bekliyor” denildi.

Büyük kentlerde fare nüfusunun patlamasında Covid-19 pandemisinde restoranların kapatılması üzerine sokakları dolduran seyyar yemek arabalarının rol oynadığı düşünülüyor. Ayrıca pandemi sürecinde çöplerin toplanmasında yaşanan aksaklıklar da sayısı milyonları bulan farelerin üremesini hızlandırdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milyonlarca yıl önce yaşamış “penguen dinozor” fosili şaşkınlık yarattı02 Aralık 2022 Cuma 23:18
  • Güneş fırtınası nedir, etkileri neler olacak?02 Aralık 2022 Cuma 22:55
  • Mikroplastik kirliliği Antarktika’ya kadar ulaştı02 Aralık 2022 Cuma 20:49
  • BM Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika için barış çağrısı02 Aralık 2022 Cuma 10:27
  • Güneş fırtınası geliyor: Elektrik kesintilerine neden olabilir01 Aralık 2022 Perşembe 21:24
  • BM: Afganistan’da 6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya01 Aralık 2022 Perşembe 18:42
  • Japonya’da 4 Aylık Enerji Tasarruf Süreci Başladı01 Aralık 2022 Perşembe 10:40
  • AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor30 Kasım 2022 Çarşamba 19:53
  • 65 bin kedi ve köpek Rusya’yı terk etti30 Kasım 2022 Çarşamba 14:38
  • Hubble Uzay Teleskobu sıra dışı galaksi birleşimini yakaladı30 Kasım 2022 Çarşamba 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti