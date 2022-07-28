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ABD ve Çin arasında gerilim: Dev uçak gemisi bölgede konuşlandı

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ABD donanmasına ait Ronald Reagan uçak gemisi, Singapur'dan ayrılarak Güney Çin Denizi'ne konuşlandı.
ABD ve Çin arasında gerilim: Dev uçak gemisi bölgede konuşlandı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Çin yönetiminin bir parçası olarak gördüğü Tayvan’ı ziyaret edeceğine dair haberlerin çıkmasıyla Washington-Pekin hattında tansiyon yüksek.

Çinli yetkililer Pelosi’nin muhtemel ziyaretinin Çin-ABD ilişkilerinin temeline ciddi zarar vereceğini ve Pekin’in ziyarete kesinlikle karşı olduğunu belirtirken, Güney Çin Denizi’nde askeri hareketlilik sürüyor. ABD’nin dev uçak gemisi Ronald Reagan, destroyer ve kruvazör ile Singapur’un ardından Güney Çin Denizi’ne konuşlandı. ABD Donanması’nın Yedinci Filosu’ndan Komutan Hayley Sims, “USS Ronald Reagan ve beraberindeki ekip, Singapur’un ardından Güney Çin Denizi’nde faaliyet gösteriyor” ifadelerini kullanarak uçak gemisinin özgür ve açık bir Hint-Pasifik’i desteklemek için rutin devriyesinin bir parçası olarak normal ve planlı operasyonlarına devam ettiğini vurguladı.

Çin’den ise ABD’nin uçak gemisinin yeniden Güney Çin Denizi’ne konuşlanmasına tepki gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, “Buradan Güney Çin Denizi ve Asya bölgesinin barış ve istikrarı için en büyük tehdidin kim olduğu açıkça görülüyor” ifadelerini kullandı.

BIDEN VE Şİ TELEFONDA GÖRÜŞECEK

Pelosi’nin Tayvan’a 10 Nisan’da gerçekleştireceği ziyareti, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenmişti. Pelosi’nin ertelediği ziyaretini yakın zamanda gerçekleştireceğine dair haberler henüz doğrulanmadı. Tayvan geriliminin ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesinde de ele alınması bekleniyor.

Pekin yönetimi Tayvan’ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise bağımsız bir ülke olduğunu belirtiyor. ABD Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışırken, Pekin yönetimi ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini “adaya destek sinyali” ve “provokasyon” olarak yorumluyor.

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