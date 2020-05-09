  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

ABD ve Çin BM'de karşı karşıya geldi: Covid-19 için 90 günlük küresel ateşkes tasarısı geçmedi

» »
ABD ve Çin BM'de karşı karşıya geldi: Covid-19 için 90 günlük küresel ateşkes tasarısı geçmedi
ABD ve Çin BM'de karşı karşıya geldi: Covid-19 için 90 günlük küresel ateşkes tasarısı geçmedi

Dünya genelinde binlerce ölüme neden olan Covid-19 salgınıyla mücadele için 90 gün boyunca küresel ateşkes talep eden tasarı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin'de (BMGK) ABD ve Çin'i karşı karşıya getirdi. ABD, Çin'in tasarıya Dünya Sağlık Örgütü'ne referans isteğini kabul etmezken, daha fazla şeffaflık talep etti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yüzünden karşı karşıya gelen ABD ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tartışmaları nedeniyle kilitledi.

BMGK'nin 6 haftadan uzun süredir müzakere ettiği Covid-19 karar tasarısı, DSÖ tartışmaları yüzünden tıkandı.

Covid-19 salgınıyla mücadele için Fransa ve BMGK'nin geçici üyelerinden Tunus tarafından hazırlanan tasarı, 90 gün küresel ateşkes talep ediyor.

ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından da yapılan "küresel ateşkes" çağrısına destek verirken, Çin tasarıda DSÖ'ye de referansta bulunulmasını istiyor.

ABD ise ''Çin yanlısı ve salgınla mücadelede başarısız olmakla'' eleştirip fon desteğini kestiği DSÖ'ye tasarıda atıfta bulunulmasına karşı çıkıyor.

Konseyin küresel ateşkese odaklanması gerektiği tartışmaları

Öte yandan ABD, tasarının salgınla mücadelenin çatışmalar yüzünden engelsiz yapılabilmesi ve insani yardımların sağlanabilmesi için küresel ateşkese odaklanması gerektiğini de savunuyor.

Bir taraftan da diplomatik çevrelerde, Cenevre merkezli DSÖ'nün uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu BMGK'nin alanına girmediği ve Konseyin küresel ateşkese odaklanması gerektiği tartışmaları devam ediyor.

ABD, tasarıda ülkelerden ölü ve vaka sayıları dahil doğru veri paylaşımı ve şeffaflık talep ediyor. Çin ise şeffaflık konusuna sıcak bakmıyor.

Durum bu olunca ABD ve Çin arasındaki DSÖ tartışması, BMGK'deki Covid-19 tasarısını veto tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.

Tasarının sahibi Fransa ise Konseyin yeni bir başarısızlıkla daha anılmaması için daha fazla müzakere ve uzlaşı yolları arıyor.

Suriye başta olmak üzere Myanmar, Libya, Yemen konularında da daha önce veto gücüne sahip 5 daimi üye Rusya, ABD, Çin, Fransa ve İngiltere tarafından birçok kez kilitlenen BMGK, şimdiyse ''insanlığın ortak düşmanı'' Covid-19 konusunda görüş ayrılıklarına sahne oluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan'da Nisan ayında 122 milyon kişi işsiz kaldı06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:43
  • Korsanlığa dönüş: Güney Çin Denizi'nde gerilim artıyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:37
  • Rusya'da üst üste dördüncü gün 10 binden fazla vaka06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:02
  • Salgının başlangıç yeri olan Hubei eyaletinde okullar kısmen açıldı06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:41
  • Rusya Devlet Başkanı Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya05 Mayıs 2020 Salı 17:01
  • Japonya'da çocuk nüfusu azalıyor05 Mayıs 2020 Salı 16:22
  • Çin'den ABD'nin 'Virüs Vuhan'daki laboratuardan çıktı' iddialarına tepki: 'Doğuştan yalancılar'05 Mayıs 2020 Salı 14:59
  • Hindistan’da beton mikseri içinde memleketine dönmek isteyen 18 işçi yakalandı04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:33
  • Hindistan’da beton mikseri içinde memleketine dönmek isteyen 18 işçi yakalandı03 Mayıs 2020 Pazar 16:45
  • Trump: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iyi olduğunu görmek beni memnun etti03 Mayıs 2020 Pazar 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti