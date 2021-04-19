ABD tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Reuters’ın cuma günü yayımladığı haberde, Çin hükümetinin yerel talebi karşılamak için bankalara büyük miktarda altın ithalatı izni verdiğini belirtmesi de altın fiyatlarının artmasını beraberinde getirdi.

Altın fiyatları son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 19 gibi yüksek bir oranda tutma kararına rağmen, dolar 8 liranın üzerine tutundu.