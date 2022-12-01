  • BIST 5.065,11
  • Altın 1064.55
  • Dolar 18.6293
  • Euro 19.4293
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

ABD ve Fransa 2016 Askeri İş Birliği Mutabakatını Yeniledi

» »
ABD ve Fransa 2016 Askeri İş Birliği Mutabakatını Yeniledi
ABD ve Fransa 2016 Askeri İş Birliği Mutabakatını Yeniledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Washington ziyaretinde eşlik eden Savunma Bakanı Lecornu, Pentagon’da ABD’li mevkidaşı Austin ile bir araya geldi.


Görüşme öncesinde kısa bir açıklama yapan Austin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Ukrayna’ya verdiği destek konusunda Fransa’ya teşekkür etti.


Austin, “Rusya’nın saldırganlığı karşısında NATO, her zamankinden daha birlik ve kararlılık içinde.” dedi.


ABD’nin Fransa’nın en eski müttefiki olmasından gurur duyduğunu belirten Austin, “Fransa ile ittifakımız sadece ortak stratejik çıkarlarımıza dayanmıyor. Aynı zamanda diplomasinin önemi konusundaki ortak anlayışımıza ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu kadar büyük bir maliyetle oluşturulan kurallara dayalı uluslararası düzeni güçlendirme kararlılığımıza da dayanmaktadır.” ifadesini kullandı.


ABD’li bakan, iki ülkenin orduları arasındaki 2016’da imzalanan mutabakatı yenilediklerini belirterek, “Bu belge, Afrika’dan Hint-Pasifik’e kadar dünya çapında terörle mücadele taahhütlerimizi destekliyor, uzay ve siber alanlardaki iş birliğimizi destekliyor ve hibrit tehditlere karşı direncimizi artırıyor.” dedi.


“Ortak Niyet Beyannamesi” olarak bilinen ve 28 Kasım 2016’da imzalanan mutabakatta, terörle mücadele, Çin’e karşı iş birliği, askeri istihbarat paylaşımı, siber ve uzay dahil 5 alanda ortaklık öngörüyor.


Fransız Bakan’dan ABD’li mevkidaşına teşekkür


Lecornu, 6 Haziran 1944’te ABD, İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya karşı birlikte başlattığı “D-Day Çıkarması” olarak da bilinen Normandiya Muharebesi’nin yaşandığı kentte büyüdüğünü ifade ederek, Fransa’nın ABD’nin bu yardımını unutmadığını söyledi.


Fransız Bakan, Austin’e Ukrayna’nın savunma planlamasını NATO ortakları arasında koordine etmesine yardım ettiği için teşekkür etti.


Macron’un ABD ziyareti, “ABD ile Fransa arasında geçen yıl Avusturalya denizaltı anlaşması üzerine yaşanan diplomatik krizin ardından yapılan ilk resmi ziyaret” olarak önem arz ediyor.


Avustralya, 2016’da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 konvansiyonel dizel elektrikli denizaltı yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları değerindeki anlaşmayı Eylül 2021’de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile “AUKUS” olarak bilinen üçlü savunma iş birliği anlaşmasını imzalamıştı.


Fransa’nın tepkisini çeken anlaşmadan kısa süre sonra ABD Başkanı Joe Biden ile Macron 29 Ekim 2021’de Roma’da bir araya gelmiş, Fransa ile aralarında krize yol açan denizaltı anlaşmasını “beceriksiz” bir şekilde ele aldıklarını söylemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği ve ABD arasında ticaret savaşı mı başlıyor?25 Kasım 2022 Cuma 22:05
  • ABD tarihinin en ölümcül salgını: 50,54 milyon kuş yok oldu25 Kasım 2022 Cuma 19:59
  • Et fabrikasından görüntüler şoke etti… Küf ve bakteriden geçilmiyor22 Kasım 2022 Salı 21:57
  • ABD’den vatandaşlarına uyarı: Türk ordusu operasyona hazırlanıyor19 Kasım 2022 Cumartesi 12:34
  • Trump’ın kızı Ivanka Trump siyasetten uzak duracak17 Kasım 2022 Perşembe 13:54
  • “Füzenin Rusya’dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor”16 Kasım 2022 Çarşamba 09:10
  • Beyaz Saray doğruladı: ABD ve Rus istihbaratı Ankara’da görüştü14 Kasım 2022 Pazartesi 20:32
  • Dünya bu görüşmeye kilitlendi: Biden ile Şi bir araya gelecek13 Kasım 2022 Pazar 22:49
  • ABD’de eski tip iki gösteri uçağı havada çarpıştı13 Kasım 2022 Pazar 12:29
  • Demokratlar, Nevada'daki önemli zaferden sonra Senato'nun kontrolünü elinde tuttu13 Kasım 2022 Pazar 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti