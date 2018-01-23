ABD ve Fransa'dan Türkiye'ye itidal çağrısı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Afrin'in görece istikrarlı bir bölge olduğuna dikkat çekerek Türkiye'yi "askeri eylem ve söylemlerinde" itidale çağırdı. Fransa'dan da benzer bir açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'yi Afrin operasyonunda itidale çağırdı. Asya gezisi sırasında konuyla ilgili açıklama yapan Mattis, "Afrin'deki şiddet, Suriye'nin görece istikrarlı bir bölgesini akamete uğratıyor ve IŞİD'i yenmeye yönelik uluslararası çabaların dikkatini başka yöne çekiyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Türkiye'yi askeri eylemlerinde ve söyleminde itidale çağırıyoruz" diye ekledi.

Diğer yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili Türk medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Çavuşoğlu, Tillerson'a Afrin operasyonuyla ilgili olarak, "Yanımızda değilseniz gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın. Menbiç'teki teröristler sürekli taciz atışı yapıyor. ÖSO'ya, Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize saldırıda bulunuyorlar. Eğer ABD bunu durduramıyorsa biz oradayız ve durduracağız" dedi. Çavuşoğlu, Iraklı yetkililerle temaslarında Sincar'da PKK'ya karşı ortak operasyonun görüşüldüğünü de söyledi.

Fransız bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Türkiye'nin "Zeytin Dalı" operasyonuyla ilgili endişeli olduklarını belirtti. Çavuşoğlu ile telefonda konuştuklarını belirten Fransa Dışişleri Bakanı, endişelerini bu görüşmede de dile getirdiğini kaydetti.

Le Drian, "Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili endişelerini anlamakla beraber Türkiye'ye bu konuda son derece itidalli olması çağrısı yaptıklarını" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Pazartesi günü gerçekleştirdiği Suriye oturumunda Türkiye'nin Afrin operasyonunu gündeme getiren ülke de Fransa olmuştu. Oturumun ardından gazetecilere konuşan Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, "Toplantıdaki tartışmada itidal çağrımızın paylaşıldığına inanıyorum" demişti.