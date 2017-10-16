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ABD ve Güney Kore ortak tatbikata başladı

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ABD ve Güney Kore ortak tatbikata başladı
ABD ile Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer programına yönelik gerginlik sürerken ortak askeri tatbikat başlattı. Pyongyang, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatla Kuzey Kore'ye saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.

ABD ile Güney Kore, Pyongyang yönetiminin kıtalar arası balistik füze denemeleri ile nükleer programına yönelik gerginlik sürerken ortak askeri tatbikat başlattı. Kore yarımadasındaki tatbikatın beş gün süreceği bilgisi verildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü pazartesi günü yaptığı açıklamada, ortak tatbikata yaklaşık 40 donanma gemisinin yanı sıra USS Ronald Reagen uçak gemisinin de katıldığını belirtti.

ABD donanması 7'inci filosundan yapılan açıklamada da askeri tatbikatla "ittifakın etkili ve koordineli askeri faaliyetlerinin” sergileneceği belirtildi.

Ortak tatbikat Japon Denizi ile Sarı Deniz arasındaki bölgede düzenlenecek. ABD ve Güney Kore donanmaları tatbikatı havadan, karadan ve denizden yapacak. Pyongyang yönetimi, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatla Kuzey Kore'ye saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson pazar günü CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, başkan Trump'ın Kuzey Kore'nin nükleer programı nedeniyle yaşanan gerilimin sonlandırılmasında diplomatik çözümden yana olduğuna dikkat çekti.

Tillerson Trump'ın, "ABD'nin diplomatik çabalarının ilk bomba düşene değin süreceğini belirttiğini” aktardı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump iki hafta önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Tillerson'ın Kuzey Kore konusundaki diplomatik çabalarını, "zaman kaybı ve mantıksız” olarak tanımlamıştı.

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