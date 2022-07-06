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ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin durduğunu açıkladı

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ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler yeniden durdu. Washington, İran'ın yeni taleplerde bulunduğunu söylerken, Tahran ABD'ye güvenilemeyeceğini söylüyor.
ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin durduğunu açıkladı

ABD özel elçisi Robert Malley, İran’ın ilgisiz taleplerde bulunması nedeniyle 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Bu arada Tahran, yalnızca ABD ambargosunun tamamen kaldırılmasında ısrar ettiğini ve Washington’un 2018’de olduğu gibi bir daha anlaşmadan dönmeyeceğini garanti etmesini istediklerini söyledi.

ABD ile İran arasında geçen hafta çıkmaza giren Katar’daki dolaylı görüşmeler hakkında yorum yapan Malley, Ulusal Halk Radyosu’na ( NPR ) verdiği röportajda Tahran’ı suçladı.

“Doha da dahil olmak üzere, buna bakan herkesin geçmişte istedikleri şeyler, nükleer anlaşmayla hiçbir ilgisi olmadığını düşündüğüm talepler. Şu anda gerçekten yapılması gereken tartışma, buna hazır olmamıza rağmen, bizimle İran arasında değil, İran’ın kendi arasındadır. Şimdi anlaşmaya uymaya hazır olup olmadıkları konusunda bir sonuca varmaları gerekiyor” dedi.

 

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