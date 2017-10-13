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ABD ve Japonya arasında mega savaş: Robotların savaşı gerçek oluyor!

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ABD ve Japonya arasında mega savaş: Robotların savaşı gerçek oluyor!
Hugh Jackman‘ın başrolünde olduğu 2011 yapımı Çelik Yumruklar filmi gerçek oluyor. İki yıl önce sözü verilen Amerika ve Japonya arasındaki mega robot dövüşü gelecek hafta gerçekleşecek. İşte dev karşılaşmanın detayları.

Tamindir.com'un haberine göre, ABD merkezli MegaBots şirketi, Japonya’nın Suidobashi Heavyşirketine 2015 yılında bir robot düellosu teklif etti. Suidobashi’nin, meydan okumayı kabul etmesiyle birlikte iki dev şirket mega robotlarını güçlendirmek için harekete geçti.

Geleceğin sporu olarak nitelendirilen robot savaşları, halihazırda bir organizasyona ve lige sahip. Fakat boylarının, mega robotların yanında oldukça küçük kaldığını söylemekte fayda var. Bu nedenle Amerika ve Japonya arasındaki robot mücadelesi bu alanda bir ilk anlamına geliyor.

Amerikan şirketi MegaBots, yeni robotuna tam 500 bin dolar harcama yaptı. Öncesinde MegaBot Mk IIIolarak adlandırılan robot şu anda Eagle Prime olarak karşımıza çıktı.

Toplam ağırlığı 12 ton olan Eagle Prime’ın, 4,8 metrelik uzunluğa ve 430 beygirlik güce sahip olduğunu görüyoruz. İçerisinde iki kişilik pilot bölümüne sahip olan robotun silahları, uzaktan da kontrol edilebilir bir yapıya sahip. 

Ringin diğer köşesinde de Japon şirket Suidobashi’nin mega robotu Kuratas bulunuyor. 6.5 ton ağırlığında ve 4 metre boyunda olan robot, Eagle Prime gibi uzaktan kontrol edilebiliyor. Her iki robotun da şirketin kurucuları tarafından tasarlandığını belirtelim.

Sporun geleceğine tanık olacağınız mega robot mücadelesi, 17 Ekim Salı günü saat 19.00’da MegaBots Twitchkanalından canlı olarak yayınlanacak.

Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en görkemli ve en heyecanlı spor mücadelesini kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

 

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