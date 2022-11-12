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ABD ve Mısır’dan Afrika’ya 150 milyon dolarlık destek

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ABD ve Mısır'ın, Afrika kıtasının iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 150 milyon dolar destek sağlayacağı bildirildi.
ABD ve Mısır’dan Afrika’ya 150 milyon dolarlık destek

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında yapılan açıklamaya göre, söz konusu destek Afrika’daki hava, su, iklim gözlemleri açığını kapatmak ve iklim adaptasyonu merkezi ile alt yapı çalışmaları için kısımlar halinde kullanılacak. Ayrıca, Afrika’daki ekonomileri zayıf ülkelere destek ve temiz enerji kurulumları için özel sektörün hareketlendirilmesi de desteğin kapsamı içerisinde yer alacak.

Mısır’daki yeni inisiyatif çerçevesinde 5 gigavatlık verimsiz doğal gaz üretim santralleri de kapatılarak, 10 gigavat kapasiteli güneş ve rüzgar enerjisi santrali yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim değişikliği ile mücadelede paydaşlarla yakın temas içinde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: “İklim değişikliği, gelişmiş, gelişmemiş ve gelişmekte olan tüm ülkeleri etkiliyor. İklim değişikliğinin öldürücü etkilerini azaltmak ve sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak için daha fazla temiz enerji yatırımına ihtiyaç duyuluyor. 2030’a kadar yıllık temiz enerji yatırımlarının 3 kat artış göstermesi ve 2030’da 4,2 trilyon dolara ulaşması gerekiyor.”

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