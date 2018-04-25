ABD ve müttefiklerinin yalanı ortaya çıktı

OPCW heyetinin, ABD ve müttefiklerinin, zehirli maddeler bulunduğu gerekçesi ile Suriye'de vurduğunu tesislerden biri olan Barza araştırma merkezinde kimyasal silah depolanmadığını doğruladığını açıkladı.

Rusya Genelkurmay yetkilileri, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin, ABD ve müttefiklerinin, zehirli maddeler bulunduğu gerekçesi ile Suriye'de vurduğunu tesislerden biri olan Barza araştırma merkezinde kimyasal silah depolanmadığını doğruladığını açıkladı