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ABD ve NATO’dan Türkiye-Yunanistan açıklaması

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Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde artan gerilim uluslararası kamuoyunda da yakından takip edilirken, ABD ve NATO'dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.
ABD ve NATO’dan Türkiye-Yunanistan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın farklılıklarını diyalog yoluyla çözmesini istediklerini söyledi.

Blinken ve Stoltenberg, Brüksel’deki NATO karargahında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı. Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Blinken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğe yönelik soruya karşılık şunları dile getirdi:

“Her iki ülke de hayati öneme sahip müttefiklerdir ve ABD'nin dostlarıdır. Farklılıkları bulunuyor. Bu farklılıkların yapıcı şekilde diyalog yoluyla çözüldüğünü görmek isteriz. Geçmişte böyle oldu. Yine bu şekilde çözmelerini bekliyoruz.”

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunu da değerlendiren Blinken, müttefikler arasında üyelik için geniş bir uzlaşı bulunduğunu, sürecin ilerlediğine inandığını söyledi. Blinken, herkesin odak noktasında Rusya olması gerektiğini, bu ülkenin transatlantik ittifakın ötesinde bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

NATO’DAN DİPLOMASİ ÇAĞRISI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de “Türkiye ve Yunanistan çok değerli iki müttefik. NATO’ya birçok farklı şekilde katkıda bulunuyorlar. Aralarındaki farklılıklar elbette diplomatik yollarla çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg ayrıca NATO’da Türkiye ve Yunanistan arasında herhangi bir tehlikeli durumu engellemek için gerginliği düşürme mekanizması kurulduğunu ve bunun daha önce kullanıldığını anımsattı. 

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