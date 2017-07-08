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ABD ve Rusya, Suriye'nin güneybatısında ateşkeste anlaştı

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ABD ve Rusya, Suriye'nin güneybatısında ateşkeste anlaştı
ABD ve Rusya, Suriye'nin güneybatısında ateşkes ilan edilmesi için uzlaştı. Dera, Kuneytire ve Süveyde illerinde geçerli olacak ateşkes 9 Temmuz Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

ABD ve Rusya, Suriye’nin günebatısında ateşkes ilan edilmesi için uzlaştı. Açıklama G20 Zirvesi kapsamında Hamburg’ta bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’dan geldi. İki bakan cuma günü Hamburg’ta yaptıkları açıklamada ateşkesin 9 Temmuz Pazar günü Şam saati ile öğle saatlerinden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Uzlaşmaya Ürdün’ün başkenti Umman’da varıldığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus, ABD ve Ürdünlü heyetlerin "çatışmasızlık bölgesi" konusunda uzlaştığını açıkladı.  Ateşkesin Ürdün sınırındaki Dera vilayeti, Golan Tepeleri’nde yer alan Kuneytire ili ile Süveyde ilinde geçerli olacağı duyuruldu.

Tillerson: Esad'a karşı tutumumuz değişmedi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ateşkesin geçerli olacağı bölgenin Suriye’de çok önemli bir bölge olduğunu söyledi. Ateşkese ilişkin "Bu bizim ilk başarımız" diye konuşan ABD’li Bakan, bunun ülkenin diğer bölgelerinde de devam ettirilebilineceğini kaydetti.

ABD’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yönelik tutumunda ise bir değişiklik olmadığını vurgulayan Tillerson "Suriye’nin politik geleceğide Esad Ailesi’nin bir yeri olduğunu düşünmüyoruz" dedi. Ancak Tillerson, herhangi bir görev devri ya da Esad’ın görevden çekilmesine ilişkin bir karara varılmadığını da sözlerine ekledi.

Suriye’de daha önce ilan edilen ateşkesler sık sık ihlal edilmişti. Ancak bu yılın başındna itibaren Türkiye, Rusya ve İran’ın öncülüğünde  sivillerin sığınabileceği çatışmasızlık bölgelerileri oluşturulmuş ve resmi bir ateşkese varılmıştı. Bu uzlaşmada ABD yer almamıştı.

Yaklaşık 6 yıldır Suriye'de devam eden iç savaşta yaklaşık 360 binden fazla kişi öldü ve milyonlarca Suriyeli de ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Tillerson: İki liderin kimyası tuttu

Hamburg’ta düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Trump’ın başkan seçilmesinin ardından ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. İki saati aşan görüşmeye ilişkin ABD’li Bakan Tillerson "İki lider arasındaki kimyanın tuttuğu" yorumunda bulundu.

Lavrov da ikili görüşmede Putin'in Donald Trump'a, ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın hiçbir müdahalesi olmadığını söylediğini iletti.

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