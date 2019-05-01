ABD ve Rusya'dan karşılıklı 'Venezuela'ya karışma' uyarıları

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro muhalif lider Juan Gaido'nun "darbe girişimini püskürttüğünü" açıklarken, ABD ve Rusya birbirlerini bu ülkenin içişlerine karışmamaları yolunda uyardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Burası bizim coğrafyamız. Rusların müdahale etmesi gereken bir yer değil. Hata yapıyorlar. Bu, ilişkilerin düzelmesine yol açmayacak" dedi.

Bolton'un açıklamasından kısa süre sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan Venezuela'daki son gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Lavrov'un Pompeo'ya, "Venezuela'daki daha fazla saldırgan adımlar atılmasının en ağır sonuçlara yol açacağını" söylediği belirtildi.

Açıklamada Lavrov'un ayrıca Pompeo'ya, "Venezuela'nın içişlerine karışmanın uluslararası hukuku ihlal etmek anlamına geldiği ve Venezuela'da tüm siyasi güçlerin diyaloğuna ihtiyaç duyulduğunu söylediği" de bildirildi.

Pompeo: Venezuela'da askeri harekat mümkün

Pompeo Lavrov ile yaptığı görüşmeden önce, Venezuela'da askeri harekatın mümkün olduğunu söylemişti.

Fox Business Network Televizyonu'na konuşan Pompeo, "Gerekirse ABD bunu yapacak" demişti.

Pompeo, bununla birlikte ABD'nin Venezuela'da iktidarın barışçıl biçimde devrini tercih edeceğini de vurgulamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı daha önce Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ülkeyi terk etmeye hazır olduğunu ve Rusya'nın duruma müdahale ettiğini söylemişti.

Venezuela'da Ocak ayında kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınması için büyük bir gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Guaido bugünkü 1 Mayıs kutlamalarının ve düzenlenecek mitingin, ülkenin tarihinde düzenlenecek en büyük 1 Mayıs mitingi olacağını söyledi.

Maduro: Askeri darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı

Nicolas Maduro ise Juan Guaido'nun dünkü "askeri darbe girişiminin" başarısızlıkla sonuçlanacağını ve muhalif liderin kendisine karşı orduyu yanına alamadığını belirtti. Televizyondan halka hitap eden Maduro, "Darbe girişiminin arkasındakiler adalete teslim edilecek" dedi.

100'den fazla kişinin yaralandığı çatışmalarda onlarca Ulusal Muhafız muhalif eylemcilerle saf tutmuştu.

Guaido; ABD, İngiltere ve çoğu Latin Amerika ülkesi dahil 50'den fazla ülke tarafından Venezuela'nın geçici lideri olarak tanınıyor.

Rusya, Çin, Türkiye ve üst düzey ordu mensupları tarafından desteklenen Maduro ise iktidarı rakibine bırakmayı reddediyor.