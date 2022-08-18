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ABD ve Tayvan arasında yeni ticaret girişimi

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ABD yönetimi, Çin ile gerilimin yüksek olduğu bir dönemde Pekin yönetimiyle egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlanacağını duyurdu.
ABD ve Tayvan arasında yeni ticaret girişimi

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, ABD ve Tayvan'ın "21. Yüzyıl Ticaretine İlişkin ABD-Tayvan Girişimi" kapsamında müzakere yetkisi üzerinde uzlaşmaya vardığı bildirildi.

İlk tur müzakerelerin bu sonbaharın başlarında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, iki ülkenin ticaretin kolaylaştırılması, düzenleyici uygulamalar, yolsuzlukla mücadele standartları, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki ticaretin geliştirilmesi, tarım ticaretinin geliştirilmesi, ticarette ayrımcı engellerin kaldırılması, dijital ticaret, iş gücü ve çevre standartları konularında sağlam bir gündem belirlediği aktarıldı.

Açıklamada, devlete ait işletmelerin düzeni bozucu uygulamaları ile piyasa dışı politika ve uygulamaların da gündemde yer aldığı kaydedildi.

USTR'nin açıklamasında, ABD'nin müzakereler boyunca Kongre ve işçi, iş dünyası, çevre grupları ve diğer kilit paydaşlarla istişarelerde bulunmaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Sarah Bianchi, Tayvan ile ticaret ve yatırım ilişkilerini derinleştirecek, ortak değerlere dayalı karşılıklı ticaret önceliklerini geliştirecek ve çalışanlar ile işletmeler için yenilikçiliği ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik edecek müzakerelere başlayacaklarını belirtti.

Bianchi, "Daha adil, daha müreffeh ve dirençli bir 21. yüzyıl ekonomisinin inşasına yardımcı olacak müzakereler kapsamındaki 11 ticaret alanını kapsayan yüksek standartlı taahhütler ve anlamlı sonuçlar elde etmek için iddialı bir program izlemeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD ve Tayvan, 1 Haziran'da ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla yeni bir girişim başlatmış ve bu kapsamdaki müzakereler için bir yol haritası geliştirme niyetlerini açıklamışlardı.

Söz konusu girişim ile ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi için somut yolların ve ortak değerlere dayalı karşılıklı ticaret önceliklerinin geliştirilmesinin, inovasyon ile kapsayıcı ekonomik büyümenin teşvik edilmesinin hedeflendiği bildirilmişti.

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