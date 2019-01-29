ABD, Venezuela'nın parasını muhalif lidere verecek

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevinden ayrılarak muhalif lider Juan Guaido'nun göreve gelmesi için hamlelerini sürdüren ABD’den bir adım daha geldi.

Reuters'teki habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela hükümetinin ABD’deki banka hesaplarında bulunan bazı varlıklarının muhalefet tarafından kullanılmasına ve kontrol edilmesine izin vereceğini açıkladı.

Venezuela Ulusal Meclisi’nin de başkanı olan muhalefet lideri Juan Guaido geçen hafta sosyalist hükümete ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya meydan okuyarak geçici devlet başkanlığını ilan etmiş, ABD’den tam destek bulmuştu.

Amerikan yönetimi dün de, Venezuela devlet petrol şirketine yaptırım kararı almıştı.