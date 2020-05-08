ABD 'virüs laboratuardan çıktı' iddiasından geri adım atıyor

Pompeo şimdi de bir radyo söyleşisinde önce , "Laboratuarın çevresinden geldiğine yönelik kanıtlar var ama bu yanlış olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve çevresindekiler, Koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki WIV adlı laboratuardan geldiğini iddia etmiş, ancak Çin bunu reddetmiş ve bu komplo teorilerini doğrulayacak bir kanıt olmadığını vurgulamıştı.

Buna karşın, istihbarat yetkilileri, virüsün bu laboratuarda kazayla yaratılıp, yaratılmadığını araştırırken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu iddiayı destekleyen "dev kanıtlar" gördüğünü söyledi. Daha sonra bu söylemi biraz yumuşatıp "önemli kanıtlar" gördüğünü anlattı.

Pompeo şimdi de bir radyo söyleşisinde önce , "Laboratuarın çevresinden geldiğine yönelik kanıtlar var ama bu yanlış olabilir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı daha sonra katıldığı bir başka radyo söyleşisinde "ABD'nin virüsün bir laboratuardan çıktığna dair kanıtlar gördüğünü, ancak durumun bu olmayabileceğini" belirti.