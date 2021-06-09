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ABD, yaklaşık 100 ülkeye 500 milyon doz Pfizer aşısı bağışlayacak

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Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin gelecek iki yıl içinde yaklaşık 100 ülkeye 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı bağışlamayı planladığını söyledi.
ABD, yaklaşık 100 ülkeye 500 milyon doz Pfizer aşısı bağışlayacak

Gazete, plana dair bilgisi olan üç kişiye dayandırdığı haberinde, Başkan Biden'ın planı bu hafta İngiltere'deki G7 toplantısında açıklayacağını belirtti.

Yetkililer, bu konuda Pfizer ile anlaşmaya varıldığını da söyledi.

ABD Başkanı, Avrupa seyahati öncesi Air Force One'a binmeden önce gazetecilere 'küresel bir aşı stratejisine sahip olduğunu' ve 'bunu açıklayacağını' söylemişti ancak ayrıntı vermemişti.

Biden yönetimi, Haziran ayı sonuna kadar dünya çapında 80 milyon doz aşı paylaşacalarını açıklamıştı. 

Konuya ilişkin sorular yöneltilen Pfizer yetkilileri sessiz kaldı.

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