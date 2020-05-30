ABD yanıyor: Polis cinayetine yönelik öfke 3. gününde

ABD’nin Mineapolis kentinde, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan ve polisin müdahalesinin ardından şiddetlenen gösteriler üçüncü gününde de devam etti. Kentin birçok bölgesinde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, pek çok işyeri, banka ve kamu binasının ateşe verildiği ve yağmalandığı görüldü.

Floyd’u öldüren polislerin görev yaptığı karakol ateşe verildi

Polislerinin göstericileri dağıtmak için müdahale etmesine rağmen yüzlerce gösterici sabahın ilk saatlerine kadar sokaklardan çekilmedi. Gösteriler özellikle George Floyd’un öldürülmesinden sorumlu olan polislerin görev yaptığı karakolun çevresinde yoğunlaşırken, karakolun yanı sıra civardaki beş binanın daha ateşe verildiği, karakolunsa daha önceden boşaltılmış olduğu bildirildi.

Gösteriler George Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis kentiyle de sınırlı kalmadı. Minnesota’nın ikinci büyük kenti olan St. Paul’de binlerce gösterici polisle karşı karşıya geldi. St. Paul polisi 170’den fazla işyerinin yağmalandığını ya da tahrip edildiğini açıkladı.

Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı

ABD Başkanı’nın göstericilere karşı askerî güç kullanılacağını açıklamasının ardından, Minnesota eyaleti valisi Tim Walz acil durum ilan ederek, eyalette bulunan Ulusal Muhafızları göreve çağırdı. Minnesota Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada 500’den fazla askerin St. Paul, Minneapolis ve civardaki merkezlerde konuşlandırıldığı açıkladı. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ise Ulusal Muhafızların, yaşanan yağma olaylarını engellemek üzere görevlendirildiğini belirtti. Muhafızlar tarafından korunan yerler arasında bankalar, büyük marketler ve eczaneler bulunuyor.

Trump’tan tehdit: ‘Yağma başlarsa ateş açmalar da başlar’

Floyd’un ölümüne yol açan polisler hâlâ serbestken ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Floyd’un “başına gelenler” nedeniyle kendisini “çok kötü hissettiğini” söyledi. Floyd’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin “şoke edici olduğunu” belirten Trump, “Dün gece izledim ve bundan hoşlanmadım” diye konuştu. Trump federal yetkililerin olayı soruşturduklarını kaydetti.

Trump daha sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada ise Minnesota Belediye Başkanı Jacob Frey Frey’i eleştirerek, ‘‘Tam bir liderlik eksikliği. Ya çok zayıf radikal solcu belediye başkanı Jacob Frey kendini toplar ve şehri kontrol altına alır, ya da bu işi doğru düzgün yapması için Ulusal Muhafızları gönderirim’’ dedi. Trump, haydut diye nitelediği göstericileri de, ‘‘Yağma başlarsa, ateş açma da başlar’’ diyerek tehdit etti.

Trump’ın tehdit içeren paylaşımı sosyal medya platformu yönetimi tarafından "şiddeti yüceltme politikasının ihlali" olarak görüldü. Twitter, Trump’ın paylaşımını kaldırmadı ancak paylaşımı gizleyerek “Bu tweet şiddeti yüceltme hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti. Ancak Twitter tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi” notunu düştü.

Minnesota Belediye Başkanı Jacob Frey’den Trump’a yanıt

Jacob Frey, kendisini zayıf bir liderlik sergilemekle eleştiren ABD Başkanı Donald Trump’a yanıt verdi. Bir basın toplantısı düzenleyen Frey, ‘‘Zayıflık kendi eylemlerinizin sorumluluğunu almayı reddetmektir. Zayıflık bir kriz anında parmağınızla başkalarını işaret etmektir. Donald Trump Mineeapolis’in gücü hakkında hiçbir şey bilmiyor. Son derece güçlüyüz. Zor bir dönemden mi geçiyoruz? Evet. Ama emin olun, bunu atlatacağız’’ diye konuştu.

Polis memuru Derek Chauvin gözaltına alındı

Minnesota Eyaleti Balsavcısı Keith Ellison, George Floyd’un ölümüne karışan dört polis memuruna dava açılmasını beklediğini belirterek, ‘‘kısa sürede’’ suçlamaların ilan edilmesini ümit ettiğini söyledi. Ellison, sürecin arzu ettiklerinden daha uzun sürdüğünü, ancak yetkililerin sağlam bir dava oluşturmak için uğraştıklarını sözlerine ekledi.

Minnesota başsavcısının açıklamalarının ardından, diziyle boğazına bastırarak George Floyd'u ölüdren polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına alındığı açıklandı. Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı Chauvin'e yöneltilecek suçlamaların ne olacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.