  • BIST 1.460
  • Altın 503,926
  • Dolar 8,3643
  • Euro 10,1937
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

ABD, yolsuzluk yapmakla suçladığı Arnavutluk eski cumhurbaşkanına ülkeye giriş yasağı getirdi

» »
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hakkındaki “yolsuzluk ve yetki suistimali” suçlamaları nedeniyle Arnavutluk’un eski cumhurbaşkanı ve başbakanı Sali Berişa ile ailesinin ABD’ye girişine yasak getirildiğini açıkladı.
ABD, yolsuzluk yapmakla suçladığı Arnavutluk eski cumhurbaşkanına ülkeye giriş yasağı getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hakkındaki “yolsuzluk ve yetki suistimali” suçlamaları nedeniyle Arnavutluk’un eski cumhurbaşkanı ve başbakanı Sali Berişa ile ailesinin ABD’ye girişine yasak getirildiğini açıkladı.

Bilinken yaptığı açıklamada, Berişha’nın, “siyasi gücünü kendi çıkarları için kullandığı, siyasi müttefikleri ve aile üyelerini zenginleştirmek de dahil olmak üzere, kamu fonlarının kötüye kullanılması ve kamu süreçlerine müdahale gibi yolsuzluk eylemlerine karıştığı" suçlamasında bulundu.

Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Berişha’nın Arnavutluk'ta demokrasiye zarar verdiği görüşünü dile getirerek, Berişha ve ailesinin, ABD’ye girişini yasak getirdiğini duyurdu.

Berişha hakkında şu anda ülkesinde bir soruşturma bulunmuyor.

Berişha, ülkesinde 1992 ile 1997 yılları arasında cumhurbaşkanı, 2005 ile 2013 yılları arasında başbakan olarak görev yapmıştı. Arnavutluk, 2014 yılında AB'ye tam üyeliğine aday ülke olmuştu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Kongre Üyesi Ocasio-Cortez: İsrail'in saldırılarının nedeni ABD'nin desteği16 Mayıs 2021 Pazar 11:31
  • ABD’de mahkemeden, haksız yere idama mahkum edilen iki siyahiye 75 milyon dolar tazminat ödenmesi kararı16 Mayıs 2021 Pazar 11:29
  • 43 yıl sonra 'pardon' dediler15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:20
  • ABD Senatörü Bernie Sanders’tan Filistin çağrısı: Rotamızı değiştirelim15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:33
  • Biden, Kovid-19'a karşı aşılananların artık maske takmasına gerek olmadığını söyledi14 Mayıs 2021 Cuma 10:38
  • Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı13 Mayıs 2021 Perşembe 16:30
  • BM Güvenlik Konseyi Doğu Kudüs Gündemiyle Yeniden Toplanıyor12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:15
  • ABD, BioNTech/Pfizer Aşısının 12-15 Yaş Grubunda Kullanımına Onay Verdi11 Mayıs 2021 Salı 10:08
  • İdamdan 4 yıl sonra: DNA sonuçları katilin başkası olabileceğini gösterdi!09 Mayıs 2021 Pazar 22:19
  • New York'ta Kovid-19'dan ölen 750 kişinin cesedinin soğutucu kamyonlarda bekletildiği ortaya çıktı08 Mayıs 2021 Cumartesi 21:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti