ABD, yolsuzluk yapmakla suçladığı Arnavutluk eski cumhurbaşkanına ülkeye giriş yasağı getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hakkındaki “yolsuzluk ve yetki suistimali” suçlamaları nedeniyle Arnavutluk’un eski cumhurbaşkanı ve başbakanı Sali Berişa ile ailesinin ABD’ye girişine yasak getirildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hakkındaki “yolsuzluk ve yetki suistimali” suçlamaları nedeniyle Arnavutluk’un eski cumhurbaşkanı ve başbakanı Sali Berişa ile ailesinin ABD’ye girişine yasak getirildiğini açıkladı.

Bilinken yaptığı açıklamada, Berişha’nın, “siyasi gücünü kendi çıkarları için kullandığı, siyasi müttefikleri ve aile üyelerini zenginleştirmek de dahil olmak üzere, kamu fonlarının kötüye kullanılması ve kamu süreçlerine müdahale gibi yolsuzluk eylemlerine karıştığı" suçlamasında bulundu.

Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Berişha’nın Arnavutluk'ta demokrasiye zarar verdiği görüşünü dile getirerek, Berişha ve ailesinin, ABD’ye girişini yasak getirdiğini duyurdu.

Berişha hakkında şu anda ülkesinde bir soruşturma bulunmuyor.

Berişha, ülkesinde 1992 ile 1997 yılları arasında cumhurbaşkanı, 2005 ile 2013 yılları arasında başbakan olarak görev yapmıştı. Arnavutluk, 2014 yılında AB'ye tam üyeliğine aday ülke olmuştu.