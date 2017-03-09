ABD: YPG'ye verdiğimiz destek sürecek

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de YPG'ye yönelik desteğin süreceği ve YPG ile PKK arasında bağ olduğuna inanılmadığı mesajı verildi.

7 ve 8 Mart'ta Antalya’da yapılan Türkiye, ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarının toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Antalya'daki toplantı ve YPG'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının günlük basın toplantısında Toner, genelkurmay başkanlarının üçlü zirvesinde Suriye’deki operasyonlarda üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında daha verimli bir iletişimin sağlanmasının ele alındığını kaydetti. Genelkurmay başkanlarının bölgede IŞİD ile mücadele kapsamında Menbic konusunu da görüştüklerini kaydeden Toner, ayrıca PKK, El Kaide, El Nusra Cephesi gibi diğer terörist grupların da zirvede öne çıkan konular olduğunu kaydetti.

YPG konusunda Türkiye ile bir anlaşmaya varıldı mı?

Toner, bir gazetecinin üçlü zirvede ABD’nin YPG’yi desteklemesi konusunda Türkiye ile bir anlaşmaya varılıp varılmadığına yönelik sorusunu da şöyle yanıtladı: "YPG'yi Suriye’nin kuzeyinde bulunan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kapsamında uzun zamandan beri destekliyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi onlar, IŞİD ile mücadele, militanları yerinden etmede ve sonuç olarak IŞİD’i ortadan kaldırmada çok etkililer. 4 Kasım’da operasyonun başladığı günden bu yana Rakka civarında 6 bin kilometreyi ve 100’den fazla köyü IŞİD’den temizlediler" diye konuştu.

Türkiye’nin YPG ile kaygılarına ABD’nin saygı duyduğunu kaydeden Toner, ancak YPG ile PKK arasında bir bağlantı olduğuna da katılmadığını vurguladı. Toner açıklamasında "ABD’nin PKK'yı terör örgütü olarak görmeye devam ettiğini de açıkça belirtmek isterim" diye konuştu.

Türkiye'den "PYD varsa TSK" yok mesajı

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan’ın haberine göre ise Antalya’daki üçlü zirvede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rakka operasyonunda "PYD varsa TSK yok" mesajını verdi. Orgeneral Akar’ın üçlü zirvede Rakka için PYD’siz operasyon şartını getirdiği ve PYD/YPG’nin de Menbic’den çıkarılması gerektiğini aktardığı bildirildi.

Haberde, ancak ABD’nin tutumunda bir değişiklik olmadığı ve Pentagon’un öncelikli planının YPG ile Rakka’ya yönelik operasyon olduğu belirtildi. Rusya’nın ise Rakka’nın IŞİD’den temizlenmesinin ardından Suriye rejimine bırakılmasından yana olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte Cuma günü Rusya'ya düzenleyeceği ziyaret öncesi dün TRT Haber’de Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da Menbic konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Menbic konusunda Türkiye'nin tezinde bir değişiklik olmadığını, Menbic'in gerçek sahiplerine bırakılması gerektiğini söyledi.

ABD'den Suriye'ye asker takviyesi

Diğer yandan ABD basınında çıkan haberlere göre, Rakka operasyonunda Suriye Demokratik Güçleri’ne destek vermek üzere ABD’nin Suriye’ye, Deniz Piyade Kolordusu’ndan askerler gönderdiği bildirildi. Ayrıca Trump yönetiminin Suriye ve Irak’ta IŞİD ile mücadele kapsamında yerel güçleri desteklemek amacıyla Kuveyt’te yaklaşık bin Amerikan askerini konuşlandırmayı düşündüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları, Antalya’da 7 Mart’ta üçlü zirvede bir araya gelmişti. Genelkurmay Başkanı, ABD’li mevkidaşı Orgeneral Joseph Dunford ve Rus mevkidaşı Orgeneral Valeri Gerasimov dün de ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu görüşmelerin ardından konuk genelkurmay başkanları ile beraberindeki heyetler Türkiye’den ayrılmıştı.