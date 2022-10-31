ABD Yüksek Mahkemesi Erdoğan’ın korumalarıyla ilgili karar verdi

2017’nin Mayıs ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’deki Türk Büyükelçilik konutuna ziyareti sırasında bölgede olaylar yaşanmıştı. Erdoğan’ı

karşılamaya gelenler ve protesto edenler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş kavgaya resmi korumalar da karışmıştı. O dönem uzun süre konuşulan olay sırasında her iki taraftan da yaralanarak hastaneye kaldırılanlar olmuştu.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, ABD Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2017’de ülkeye yaptığı ziyaret sırasında Washington’daki protestolarda zarar gören göstericiler tarafından maddi tazminat talebiyle açılan iki davanın iptal edilmesi talebini reddetti.

MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Göstericiler, Türk güvenlik güçlerini kendilerini yaralamakla suçlayarak maddi tazminat talebiyle dava açmışlardı.

Konuyla ilgili Türkiye tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerikan Federal Mahkemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılındaki Washington ziyaretinde protestoculara müdahale eden Türk korumalar hakkındaki davanın düşürülmesi talebini 2020 yılında reddetmişti.

ERDOĞAN’IN O DÖNEMKİ AÇIKLAMASI

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan olayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Beyaz Saray’a girerken PKK’lı göstericiler siz onlara ‘aktivistler’ diyorsunuz; orada her türlü gösteriyi yapıyorlar. Polisin, onlara müdahale etmediğini gördüm. Daha sonra büyükelçilik rezidansına geçtik. Büyükelçilik rezidansına geçtiğimiz zaman orada da yine aynı şekilde, yakın mesafede gösteri yapıyorlar ve polisin onlara ne yazık ki müdahale etmediğini gördüm. Bu defa, yakın mesafedeler. Benim kendi korumalarım, beni korumakla görevli olanlar ister istemez duruma müdahale etmek durumunda kaldı.”