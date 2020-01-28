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ABD Yüksek Mahkemesi'nden Yeşil Kart kararı

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ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın sert göç politikasının bir parçası olarak ileride devletten yardım alabilecek kişilerin Yeşil Kart başvurularının reddedilmesi uygulamasına onay verdi.
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Yeşil Kart kararı

ABD'de göçmenlerin ülkeye giriş koşullarını zorlaştırmayı 2020'deki başkanlık seçimi kampanyasının da ana gündem maddesi haline getiren Başkan Donald Trump'ın sert göç politikasına ABD Yüksek Mahkemesi'nden destek geldi.

Mahkemede yapılan oylamada 4'e karşı 5 yargıç "yeşil kart" olarak da bilinen süresiz oturma izni başvurularında ileride devlet yardımı alabilecek göçmen başvurularının reddedilmesi uygulamasına bir alt mahkeme tarafından konulan tedbirin hükümet tarafından kaldırılması talebini kabul etti.

Trump yönetiminde ABD'de göçmenlik bürosu yetkilileri Yeşil Kart verirken yaş, eğitim seviyesi, İngilizce bilgisi seviyesine bakarak başvuruyu yapan kişinin ileride devletten yardım alma potansiyelini değerlendiriyor.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Ken Cuccinelli mahkemenini kararını överek Yüksek Mahkeme'nin alt mahkeme kararlarından "bıktığını" savundu.

Yüksek Mahkeme'nin kararı göçmen hakları savunucusu avukatlar tarafından ise "varlık testi" olmakla eleştirildi. Avukatlar kararın "beyaz olmayan göçmenleri" dışarıda tutacağını savundu.

Mahkemedeki beş muhafazakar yargıç kararı onaylarken, dört liberal yargıç karşı çıktı.

Söz konusu uygulamayı durdurmak için hükümete karşı New York, Connecticut ve Vermont'ta sivil toplum kuruluşları tarafından dava açılmıştı.

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