ABD –Yunanistan ittifakı ve Türkiye derken, Kıbrıs bunun neresinde?

Ege, Doğu Akdeniz ve Libya derken, ateş Ermenistan-Azerbaycan sınırına kaydı. Nerden nereye diye düşünenler, bunun son zamanlarda oynanan bir oyunun parçası olduğunu nedense göremediler. Çin’in yeniden organize etmeye çalıştığı İpek Yolunun yanısıra, Doğu Akdeniz’deki trilyonlar ile nitelendirilen petrol ve gaz, ABD’nin Ortadoğu’yu yeniden dizayn etmeye zorladı.

ABD Dışışleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu'da yeni bir sistem yeni ittifaklar kurmak için, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginliği bahane ederek, Yunanistan’ı ziyaret etti. Yunanistan’daki ABD askeri üsüne giderek, Türkiye’ye gözdağı vermeye çalıştı. Bundan cesaret alan Yunanistanlı siyasiler, Türkiye ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, diplomatik üslüba hiç yakışmayan tarzda küfür ettiler. Aslında Erdoğan’ı bazı nedenlerden dolayı eleştirsek de, bu küfürler doğru bir adres olarak yerini bulmadığını söylememiz gerek.

Pompeo, ABD çıkarlarının istikrarını sağlamak için İsrail, Sudan, Bahreyn ve Umman'ı ziyaret etti. Gezi sırasında, Türkiye'yi, ABD ile İsrail'in terörist olarak gördüğü Hamas liderlerine ev sahipliği yapmakla da suçladı. Aslında Pompeo’nun bu mesajı, merkezinde son yıllarda Türkiye’ye düşmanlık besleyen ve her taşın altından çıkan BAE ve İsrail'in bulunduğu yeni bir ittifakın Washington'un desteğiyle kurulduğunun bir göstergesi oldu.

Petrol ve gazın trilyonlar ile nitelendirildiği Ortadoğu’da aslında, artık üç ittifak sistemi var. Bunlardan biri, Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler, Irak'ta milisler ve Şam'da Suriye hükümeti dahil İran ve milis kuvvetlerinden oluşuyor. İkinci ittifakta, Türkiye ve Katar, Hamas ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti gibi grupları var. Üçüncü ittifakta ise Pompeo'nun son gezisi sırasında, İsrail, BAE ve Bahreyn ile görüşerek oluşturmaya çalıştığı ittifaktır.

Neyse, biz Ortadoğu’ya dönersek, ABD’nin, çöken ekonomisi nedeniyle, buradaki petrol ve gaz rezervlerine şiddetle ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Kongre Bütçe Ofisi, 2020 yılında ABD’nin bütçe açığının, 3 trilyon 300 milyar dolar olduğu raporunu yayınladı. Raporda ayarıca, ABD sağlık sisteminin, sosyal güvenlik ve ulaştırmadaki harcamaların, 3 yıllık açığının, 10 trilyon doları bulacağı yazıldı. Yani bir başka açıdan bakarsak, bu rakamlar ABD ekonomisinin çöküşte olduğunu gösteriyor. Bunun için 15-20 trilyon dolar civarındaki Akdeniz’in altındaki gaz ve petrolü ne pahasına olursa olsun almak ve çökmekte olan ekonomisini rahatlatmak istiyor. Bunun için Trump da seçilse, Joe Biden da seçilse, bu plan ve politikadan sapma olması beklenmemelidir.

Bunun yanısıra, Çin’in İpek Demiryolundan sonra, Ortadoğu ekseninden geçireceği, İpek yoluda, ABD’yi büyük oranda rahatsız ediyor. Çin’in, Lübnan ekonomisine yardımı sonrasında, limanda amonyum nitrat patlaması sanırım tesadüf değildir. Akdeniz’de en uzun kıyı şeridi olan Türkiye’nin, bir kıyı şeridine dönüştürmek istemesi ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik küfürlü saldırılarda sindirme planın bir parçasıdır.

Bizler ‘Saray Önü’nde tavla oynayarak, attığımız zarın getirdiği hamleyi yaparken, adamlar iki –üç hatta dört ve beş hamle sonrasındaki oyunun neyi getireceğinin hesaplarını yapıyor. İran, Irak, Suriye derken, sonrasında gözler Ege ve Akdeniz’e çevrilmişti. Türkiye ve Yunanistan’ın vuruşma noktasına geldiği nokta sonrasında bir yumuşama oldu ve taraflar masaya oturma pozisyonuna geldi. Tamam bitti, belki buralar artık rahata kavuşur denildiği noktada, bukez Azerbeycan-Ermenistan sınır savaşı meydana geldi. Yankee oraları da karıştırarak iki ülkeyi savaş pozisyonuna getirdi.

Neden Azerbaycan ve Ermeni savaşa kalkıştı diye soranlara da açıklama yapalım. Tam tarihi hatırlamıyorum ama tahminen bir veya bir buçuk yıl İngiltere BP ile Azerbaycan’da petrol ile ilgili önemli adımlar attı. İngiliz British Petrol (BP) Azerbaycan'ın özellikle Hazar Denizi'nde iyi şeylere imza attı ve hatırı sayılır gelir elde etti. Avrupa taşınan gaz boru hattında da bu nedenle önemli kazanımlar elde etti. Tabiki bu durum, ABD’yi fazlası ile rahatsız etti. Buna birde İpek Yolunun, Azerbaycan bölümünü eklersek, ABD’nin sinirden kulaklarına kadar kızardığını görebiliriz. İşte bu nedenlerle bence, Ermenistan'a saldırı emrini verenin ABD olduğu iddiasında bulunabilirim.

Ortadoğu-Azerbaycan ve Ermenistan derken, bunun Kıbrıs ayağından dem vurursak, buralarda da yakında sert rüzgarlar eseceğini söyleyebiliriz. Genel Sekreter Guteres’in seçimden sonra 5’li konferans için ön görüşmeler önerisi, ABD’nin Kıbrıs’ta üs ve asker bulundurma talebinde bulunarak, özellikle Türkiye’ye göz dağı vermeye çalışması, Türkiye Dışışleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun açıklamaları, islimin üzerine yemeğin konulduğunun sanırım işaretleridir. ABD’nin durulmayan iştahı nedeniyle, Petrol çıktığı ülke insanına hep savaş, ölüm ve kan getirdi. İnşallah buralara da o kanı taşımaz.