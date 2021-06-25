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ABD’de 1,2 trilyon dolarlık uzlaşma tehlikede

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ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler 1.2 trilyon dolarlık altyapı harcama paketi üzerinde uzlaştı ancak Demokratlar'ın yeni bir paketi gündeme getirmesi üzerine mevcut anlaşma da tehlikeye girdi.
ABD’de 1,2 trilyon dolarlık uzlaşma tehlikede

ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti temsilcileri 1.2 trilyon dolar büyüklükte altyapı harcama paketi üzerinde anlaşma sağladı.

Ancak anlaşma sağlandığının açıklanmasının hemen ardından Demokratların “insan altyapısı” adını verdiği yeni bir harcama tasarısını gündeme getirmesi Cumhuriyetçilerden tepki çekti.

Başkan Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer gibi üst düzey Demokratlar uzun zamandır altyapı harcama paketini sağlık ve çocuk bakımı alanında harcama yapabilecek yeni bir plan ile birleştirmek istediklerinin sinyallerini veriyorlardı.

Yeni paket pek az kullanılan bir hamle ile Cumhuriyetçilerin oylarına ihtiyaç duyulmadan Senato’dan geçirilebilecek.

BIDEN’DAN ÇAĞRI

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamada bulunan Biden, iki harcama paketiyle ilgili çabucak harekete geçilmesini beklediğini, aksi halde ikisinin de rafa kalkacağını dile getirdi.

Biden, “Bu yaz önümüzdeki aylarda mali yıl sona ermeden bu altyapı paketi ve bütçe kararını oylamış olacağımızı umuyorum… Eğer yalnızca biri bana gelirse imzalamayacağım. İkisi aynı anda olacak” dedi.

CUMHURİYETÇİLERDEN BIDEN’A TEPKİ

Bu açıklama Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell’ın tepkisini çekti.

McConnell, “Meslektaşlarımızı alenen övdükten ve iki partinin üzerinde anlaştığı teklifi desteklediğini söylemesinin üzerinden daha iki saat geçmeden Başkan olağanüstü bir adım atarak teklifi veto etmekle tehdit ediyor… Neredeyse baş döndürücü bir durum” dedi.

‘CAYMA NEDENİ’

Altyapı paketini müzakere eden 21 senatörden biri olan Lindsey Graham, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Eğer Başkan Biden’ın altyapı harcama paketini diğer teklif de geçmezse onaylamayacağını söylediği doğruysa bu benim için anlaşmadan cayma nedenidir” dedi.

Paket elektrik şebekesi, genişbant internet şebekesi ve demiryolu ile yolcu ve yük taşımalığı gibi altyapı alanlarına sekiz yıl içinde 1.2 trilyon dolar harcama yapılmasını öngördü. Bu tutarın 579 milyar doları yeni harcama kalemlerinden oluşacak.

Başkan Biden ve Beyaz Saray’ın üst düzey yetkilileri siyasi kutuplaşmalara rağmen demokrasinin çalıştığını kanıtlayan bir çalışma ile altyapı paketi üzerinde uzlaşılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada teklifte yollar, köprüler ve büyük projeler için 109 milyar dolar, enerji altyapısı için 73 milyar dolar, yolcu ve yük trenleri için 66 milyar dolar, genişbant ağ erişimi için 65 milyar dolar, toplu taşıma için 49 milyar dolar ve havalimanları için 25 milyar dolar harcama yapılacağı bilgisi yer aldı. (REUTERS)

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