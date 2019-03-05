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ABD'de 1,5 milyar dolar kazanan loto talihlisi, 'sırasını arkasındakine vermesi sayesinde' ödülü aldı

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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, sayısal lotodan 1,5 milyar dolar kazanan talihlinin kupon almak için girdiği sıradaki yerini, iyilik olsun diye arkasındaki kişiye verince büyük ikramiyeyi kazandığı belirtildi.
ABD'de 1,5 milyar dolar kazanan loto talihlisi, 'sırasını arkasındakine vermesi sayesinde' ödülü aldı

Sayısal loto yetkilileri, adının açıklanmasını istemeyen talihlinin "nezaketinin, müthiş bir şekilde sonuçlandığını" söyledi.

Talihli, ikramiyeyi tek bir ödemede almak isterse, 877 milyon doların sahibi olacak.

1,5 milyar dolarlık ödül, ABD tarihinde tek bir kişinin kazandığı en büyük ikramiye.

Biletin satılmasından beş ay sonra açıklama yapan Güney Carolina sayısal loto yetkilileri, "Talihli, o an kendisini o bayiye getiren verdiği bütün kararlara da hayret ediyor" diye konuştu.

Yetkililere göre talihli, Mega Millions kuponu almak için girilen sırada, arkasındaki bir kişinin önüne geçmesine izin verdi.

Yetkililer, kazanan numaraların makine tarafından rastgele oynandığını söyledi.

Şanslı biletin satıldığı dükkanın sahibi de, alacağı 50 bin dolarla mağazasını yenileyeceğini belirtti.

Güney Carolina, talihlilerin kimliklerini gizli tutmasına izin veren eyaletlerden biri. Diğerleri ise Delaware, Ohio, Kansas, Maryland, Georgia, Kuzey Dakota ve Teksas.

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