  • BIST 1.412
  • Altın 450,446
  • Dolar 8,1656
  • Euro 9,5922
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

ABD'de 15 Milyon Doz Kovid-19 Aşısı Çöpe Gitti

» »
ABD'nin Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson & Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti.
ABD'de 15 Milyon Doz Kovid-19 Aşısı Çöpe Gitti

ABD'nin Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson & Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti.

New York Times'ın haberine göre, Baltimore'da hem Johnson & Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatasına” ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson & Johnson'ın tek doz Kovid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş arasında yüzde 100 etkili çıktı31 Mart 2021 Çarşamba 21:02
  • Sağlıklı yiyecekler neden gaz yapar?31 Mart 2021 Çarşamba 19:26
  • Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün kaynağına ilişkin her hipotez halen masada31 Mart 2021 Çarşamba 17:32
  • Koronavirüs salgınında yeni tırmanış: Dünya genelinde vaka sayısı son altı haftada yüzde 45,7 arttı31 Mart 2021 Çarşamba 17:05
  • Pfizer/BioNTech aşısının çocuklar üzerindeki etkinliği açıklandı31 Mart 2021 Çarşamba 14:45
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vakaları 6 Haftadır Artıyor31 Mart 2021 Çarşamba 12:45
  • DSÖ Genel Direktöründen "Kovid-19'un Laboratuvardan Çıkma İhtimali Kapsamlı Araştırılsın" Çağrısı31 Mart 2021 Çarşamba 10:06
  • AstraZeneca aşısının adı değişti31 Mart 2021 Çarşamba 09:37
  • Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün kaynağına ilişkin her hipotez halen masada30 Mart 2021 Salı 19:39
  • DSÖ’nün taslak raporunda Kovid-19’un kaynağının hayvanlar olduğu iddia edildi29 Mart 2021 Pazartesi 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti