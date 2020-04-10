ABD’de 16,8 miyon kişi koronavirüs nedeniyle işsiz kaldı

ABD’de koronavirüs nedeniyle işsizlik kayıtlarının tutulmaya başlandığı yıl olan 1948 yılından bu yana en büyük ve en hızlı iş kaybı yaşanıyor. ABD Çalışma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada işsiz sayısının 3 haftada 16,8 milyona ulaştığını söyledi. Bu rakam ülkenin işgücünün yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor.

Gayri resmi rakamların ise açıklanan daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Çünkü işsizlik sigortası talebinde bulunmak için uygun olmayan ancak virüs nedeniyle işsiz kalmış olanların tam sayısı bilinmiyor.

Geçen hafta ABD Louis Merkez Bankası yaptığı açıklama, ülkede iş kayıplarının devam etmesi halinde işsizlik oranının yüzde 32,1’e kadar ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.