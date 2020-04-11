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ABD'de 2 bin 108 kişi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

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ABD'de 2 bin 108 kişi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
ABD'de 2 bin 108 kişi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Johns Hopkins Üniversitesi, yeni koronavirüs pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD'deki son bilanço rakamlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülke genelinde 2 bin 108 kişi daha virüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Bu sayıyla birlikte 10 Nisan, ülkede en çok ölümün yaşandığı gün olarak kayda geçti.

Ayrıca, ülkedeki toplam ölü sayısı da 18 bin 586'ya yükseldi. Covid-19 nedeniyle en çok ölümün yaşandığı İtalya'da son olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 849 olarak açıklanmıştı.

VAKA SAYISI YARIM MİLYONU GEÇTİ

Öte yandan üniversite, ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısının da yarım milyonu geçtiğini ve 500 bin 339 vakanın tespit edildiği bilgisini paylaştı.

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