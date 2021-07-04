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ABD’de 200 Şirket Siber Saldırıya Uğradı

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ABD şirketlerinin geniş kapsamlı siber saldırıya uğradığı bildirildi.
ABD’de 200 Şirket Siber Saldırıya Uğradı

ABD şirketlerinin geniş kapsamlı siber saldırıya uğradığı bildirildi.

BBC’nin haberine göre, siber güvenlik firması Huntress Labs, yaklaşık 200 ABD şirketinin büyük fidye yazılım saldırısına uğradığını açıkladı.

Firma, saldırının Florida merkezli bilişim firması Kaseya’yı hedef aldığını belirterek, siber saldırıyı Rusya bağlantılı REvil fidye yazılım çetesinin gerçekleştirmiş olabileceği tahmininde bulundu.

Kaseya da yaptığı açıklamada, “olası bir saldırının” araştırıldığını ifade ederek, VSA yazılımı kullanan müşterilere, sunucularını hemen kapatması için çağrıda bulundu.

Açıklamada, kurumsal sunucuları, masaüstü bilgisayarları ve ağ cihazlarını çalıştıran uygulamalardan birinin saldırıda ele geçirilmiş olabileceği bildirildi.

Kaseya, “az sayıda” şirketin siber saldırıdan etkilendiğini belirtirken, Huntress Labs saldırıya uğrayan firma sayısının 200’den fazla olduğunu kaydetti.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA) da saldırıyı incelenmek üzere harekete geçtiğini duyurdu.

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