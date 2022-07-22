  • BIST 2.529,22
  • Altın 979.734
  • Dolar 17.7379
  • Euro 18.1077
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

ABD’de 2013’ten bu yana ilk çocuk felci vakası görüldü

» »
ABD’de 2013’ten bu yana ilk çocuk felci vakası New York kentinde kayıtlara geçti.
ABD’de 2013’ten bu yana ilk çocuk felci vakası görüldü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yaklaşık 10 yıl sonra ilk çocuk felci vakası kayıtlara geçti. New York şehrinin kuzeyindeki Rockland County’deki 1 kişide aşı kaynaklı çocuk felci vakası tespit edildiği ve bunun 2013’ten bu yana ABD'de kayıtlara geçen ilk vaka olduğu ifade edildi.

New York eyaleti tarafından yapılan açıklamada, hastanın ABD'de enfekte olmadığı aktarılarak, hastanın bazı ülkelerde kullanılan ve ağız yoluyla alınan çocuk felci aşısı olan tip 2 kaynaklı bir çocuk felci virüsü ile enfekte olduğu belirtildi. ABD'de 2000 yılında ağız yoluyla alınan çocuk felci aşısı kullanımı sonlandırıldı.

DETAY VERİLMEDİ

Felç geçiren hastanın, yaşı veya yakın zamanda ülke dışına çıkıp çıkmadığı hakkında bilgi verilmedi. New York Eyaleti Sağlık Komiseri Mary Bassett yaptığı açıklamada, çocuk felcine karşı aşılanan kişilerin tespit edilen vakadan dolayı bir riskle karşı karşıya olmadığını belirterek, virüse karşı aşılanmamış çocuklara aşı yapılması gerektiğini vurguladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, 1955’ten itibaren çocuk felcine karşı aşıların kullanılmaya başlaması ile ABD'de ulusal bir aşı kampanyası başlatıldı ve ABD’deki yıllık vaka sayısı 1960’larda 100’ün altına, 1970’lerde ise 10’un altına düştü. 1979’da ise, ABD’de çocuk felcinin ortadan kaldırıldığı ilan edildi, yani artık rutin yayılma yoktu.

2013’TE TESPİT EDİLMİŞTİ

Rutin yayılmanın olmadığı ABD'de en son vaka Hindistan’dan ABD’nin Texas eyaletinde yer alan San Antonio'ya taşınan bir ailenin 7 aylık çocuklarında 2013'te tespit edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağız Ve Diş Sağlığınızı Korumak İçin Bu Önerilere Kulak Verin21 Temmuz 2022 Perşembe 13:44
  • Obezite Ölümcül Kalp Rahatsızlıklarına Sebep Oluyor!21 Temmuz 2022 Perşembe 13:26
  • Pandemi bitmedi : Çocukların da korunmaya, aşılanmaya hakkı var21 Temmuz 2022 Perşembe 12:40
  • Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Öngen: Dondurma tüketmek kemik sağlığını koruyor21 Temmuz 2022 Perşembe 11:10
  • Soğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları21 Temmuz 2022 Perşembe 08:58
  • Depresyon ve düşük serotonin düzeyi arasında bağlantı bulunamadı20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:25
  • Pandemide çocuklarda ateşe dikkat20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:35
  • Her saat başı bir bardak su tüketin20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:49
  • Biberiye çayının faydaları20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:06
  • 15 günde kilo verdiren karpuz diyeti20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti