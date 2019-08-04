  • BIST 99.679
  • Altın 257,559
  • Dolar 5,5481
  • Euro 6,1647
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı!

» »
Chicago'da düzenlenen silahlı saldırıda en az 9 kişi yaralandı
ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı!

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen bir silahlı saldırıda en az 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre olay, kentin batı yakasındaki Douglas Park'ta, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir Chevrolet Camaro'dan ateş açmasıyla gerçekleşti. Bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.

​Diğer yandan olaydan saatler sonra, birkaç blok ötedeki ayrı bir silahlı saldırıda iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Chicago'da gerçekleştirilen saldırı, ABD'de 24 saat içerisinde düzenlenen 3. saldırı oldu.

Önceki saldırılar

ABD'nin Teksas eyaletinde El Paso şehrindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde, süpermarket zinciri Walmart'ta silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle Cumartesi sabah 10.30 sıralarında ABD-Meksika sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunun, yakında okula başlayacak çocukları için okul alışverişi yaptığı bilgisi verildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Yerel medya, Teksas polisine dayandırdığı haberlerinde saldırgan olduğundan şüphelenilen kişinin 21 yaşındaki bir erkek olduğunu, Teksas'ın Dallas şehri yakınlarındaki Allen kasabasında yaşadığını söylüyor. Allen, El Paso'ya yaklaşık bin kilometre uzaklıkta ve ABD-Meksika sınırında yer alıyor.

Saldırı, Kuzey Kaliforniya'daki yaz yiyecekleri festivalinde 18 yaşından küçük bir saldırganın ateş açarak 3 kişiyi öldürmesinden bir hafta sonra yaşandı.

El Paso polis komiseri Greg Allen, bunun bir nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Polis ve FBI, kısa bir süre önce bir internet sitesinde yer alan forumda isimsiz olarak paylaşılan "beyaz ırkçı bir manifestonun" saldırgan tarafından paylaşılmış olabileceğini söylüyor.

Güvenlik kameralarında, saldırganın siyah bir kıyafet giydiği ve tüfeğini farklı yönlere doğrultarak rastgele ateş açtığı görülüyor.

Trump: Korkaklık eylemi

ABD Başkanı Donald Trump, El Paso saldırısı sonrası bir tweet atarak "Bugün El Paso'daki saldırı sadece trajik değil, aynı zamanda bir korkaklık eylemi. Bu ülkede bugünkü nefret dolu eylemi kınayan herkesin yanında olduğumu biliyorum. Masum insanları öldürmeyi meşrulaştıracak hiçbir sebep veya bahane olamaz." dedi.

Teksas Valisi Greg Abbott, saldırı için "Teksas tarihindeki en ölümcül günlerden biri" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, saldırıda hayatını kaybedenlerden üçünün Meksikalı olduğunu söyledi.

Ohio'da da silahlı saldırı düzenlendi

El Paso'daki saldırıdan birkaç saat sonra, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde de, polisin verdiği bilgiye göre silahlı bir saldırgan şehir merkezinde etrafa ateş açtı.

Dayton polisi saldırganla birlikte 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları, saldırganın bir bara girmek istediğini, izin verilmeyince sokağa dönerek ateş açtığını söylüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de motoru arızalanan uçak, yola acil iniş yapıp kırmızı ışıkta durdu02 Ağustos 2019 Cuma 10:34
  • Trump, neden çok fazla tweet attığını açıkladı: Eğer beni tarafsız anlatmış olsalardı, Twitter’a yazmama gerek bile kalmazdı.01 Ağustos 2019 Perşembe 11:14
  • Kaliforniya’da silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
  • Amazonlar'da 1 ayda bin kilometrekareden fazla ormanlık alan tahrip edildi29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
  • Trump Meksika sınırına duvarı Pentagon fonlarıyla örebilecek28 Temmuz 2019 Pazar 12:10
  • Brezilya’da polis kılığına giren soyguncular havalimanından 750 kilo altın çaldı26 Temmuz 2019 Cuma 11:35
  • Türkiye adına lobicilik yapmakla yargılanan Refikyan suçlu bulundu25 Temmuz 2019 Perşembe 10:11
  • Brezilya Amazonu’nda dış dünyayla temas etmemiş kabile görüntülendi23 Temmuz 2019 Salı 21:35
  • Trump: Afganistan'daki savaşı bir haftada bitirebilirim, sadece 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum23 Temmuz 2019 Salı 17:04
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran rejiminin yalan söyleme konusunda uzun bir geçmişi var22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti