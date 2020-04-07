ABD'de 24 saatte 1339 ölü!

Koronavirüs salgınının merkez üssü konumunda olan ABD’de, bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993’e yükseldi.
ABD, dünyada, Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor.
New York eyaleti, ABD içinde teyit edilen vaka ve ölü sayısı bakımından açık ara önde gidiyor.
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