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ABD'de 3 eyalet daha Trump'ın vize yasağını yargıya taşıyor

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ABD'de 3 eyalet daha Trump'ın vize yasağını yargıya taşıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesinin New York, Oregon ve Washington eyalet başsavcıları tarafından yargıya taşınacağı bildirildi.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN YENİ VİZE DÜZENLEMESİ NEW YORK, OREGON VE WASHİNGTON EYALET BAŞSAVCILIKLARI TARAFINDAN YARGIYA TAŞINACAK

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ SPİCER İSE YENİ DÜZENLEMENİN HUKUKİ AÇIDAN ÇOK SAĞLAM OLDUĞUNDAN EMİN OLDUKLARINI BELİRTTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesinin New York, Oregon ve Washington eyalet başsavcıları tarafından yargıya taşınacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise yeni düzenlemenin hukuki açıdan çok sağlam olduğundan emin olduklarını ifade etti.

Trump'ın yeni vize düzenlemesi aleyhine ilk davanın dün Hawaii eyalet başsavcılığı tarafından açılacağının belli olmasının ardından bugün de 3 eyalet daha vize yasağına karşı harekete geçti.

New York, Oregon ve Washington eyaletlerinin başsavcılıkları, Trump'ın yeni vize düzenlemesinin anayasal açıdan hala sorunlu olduğunu ve dava açacaklarını açıkladı. Washington Eyalet Başsavcısı Bob Ferguson, ilk vize yasağına karşı açtıkları (ve yürütmeyi durdurma kararı çıkan) davayı yenileyeceklerini ifade etti.

New York Başsavcısı Eric Schneiderman ve Oregon Başsavcısı Ellen Rosenblum da vize düzenlemesi aleyhinde dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı.

BEYAZ SARAY KENDİNDEN EMİN

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise yeni düzenlemenin hukuki açıdan çok sağlam olduğundan emin olduklarını ve herhangi bir yasal sorunla karşılaşmayı ummadıklarını ifade etti.

Hawaii eyaletini temsil eden avukatlar dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize sınırlaması getiren düzenlemeyi durdurması için federal yargıca dilekçe vermeye hazırlandıklarını açıklamıştı. Eyalet avukatlarından Neal Katyal, Trump'ın vize sınırlamasını yargıya taşıyacaklarını belirterek, "Yeni getirilen vize sınırlamasının da bir önceki gibi anayasal sorunları var." demişti.

Trump'ın bu hafta imzaladığı yeni vize düzenlemesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, sınırlama getirilen ülkelerin İran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya olduğu, Irak'ın ise listeden çıkarıldığı belirtilmişti. Ayrıca ABD'nin 4 ay süreyle hiçbir ülkeden mülteci kabul etmeyeceği kaydedilmişti. Yeni düzenleme 16 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

Başkan Trump, ilk vize sınırlamasını getiren başkanlık kararnamesini 27 Ocak'ta imzalamıştı. Bu kararnamenin ardından Washington eyaletinin Seattle kentindeki federal yargıç James Robart, Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı almıştı

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