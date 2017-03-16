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ABD'de 3,8 milyon dolara satılık kasaba

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ABD'de 3,8 milyon dolara satılık kasaba
ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Tiller kasabasının tamamı 3,8 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Portland kentinin 362 kilometre güneyinde bulunan kasabanın büyük bir kısmında yerleşim bulunmuyor.

Satışa çıkarılan mülkler arasında altı ev, bir daire, bir benzin istasyonu ve bir de dükkan bulunuyor.

Kasaba civarında yaklaşık 250 kişi yaşıyordu.

Ancak nüfusun önemli bir kısmı, özellikle kereste hasadındaki düşüş ve kasabadaki üretim tesisinin kapatılmasından dolayı başka yerlere göç ediyor.

SADECE İKİ KİŞİ YAŞIYOR

Tiller kasabası ilk kez 2015 yılında satışa çıkartılmıştı. Fakat o satışa eski ilkokul binası dahil edilmemişti.

Kasabada biri okulun yanındaki evde oturan emekli öğretmen, diğeri de kilisenin papazı olmak üzere şu anda yaşayan yalnızca iki kişi var.

 

Satışı düzenleyen emlak şirketi Land and Wildlife'ın sahibi Garrett Zoller, "Kereste için yapılan federal mali yardımlar kesilince, değirmenin de kapatılması gerekti. Ve tesis kapatılınca birçok ormancı başka yerlere gitmek zorunda kaldı" diyor.

Tiller'ın şu andaki sahibi olan aile, diğer kasabalılar burayı terk ettikçe dönüm dönüm topraklarını satın almaya başladı.

Şu ana kadar kasabayla ilgilenenler arasında Çinli yatırımcılar, sağlık tesisi kurmak isteyen girişimciler ve kenevir yetiştiricileri var.

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