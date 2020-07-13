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ABD’de 4 ay sonra bir ilk: New York’ta koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı

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ABD’de 4 ay sonra bir ilk: New York’ta koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı
ABD’de 4 ay sonra bir ilk: New York’ta koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı

Salgının merkez üssü haline gelen ABD’de en fazla vakanın görüldüğü New York’ta mart ayından bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

ABD’de salgının çıkış noktası olarak görülen New York kentinde, sağlık kurumları tarafından dün açıklanan rapora göre, 13 Mart’tan bu yana ilk kez cumartesi günü koronavirüs kaynaklı can kaybı kaydedilmedi.

Yetkililer cuma günü koronavirüsten şüphelendikleri iki can kaybı vakasını kayda geçirdi ancak cumartesi günü herhangi bir can kaybı görülmediği belirtildi.

New York’ta koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vakası 11 Mart’ta gerçekleşmişti. Bu günden sonra kentte 4 bin 613 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 18 bin 669’a ulaştı.

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