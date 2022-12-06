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ABD’de 40 bin kişiyi etkileyen saldırı! FBI devreye girdi

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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaklaşık 40 bin kişiyi elektriksiz bırakan trafo merkezine yapılan saldırıyla ilgili incelemeye Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da dahil olduğu belirtildi.
ABD’de 40 bin kişiyi etkileyen saldırı! FBI devreye girdi

Moore Bölge Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, hafta sonu trafo merkezine yönelik silah atışı şeklinde yapılan saldırının “kasıtlı hedef alma” eylemi olduğuna inanıldığı kaydedildi.

Saldırının fail veya failleri ile motivasyonu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmazken, soruşturmaya FBI’nın da dahil olduğu bildirildi.

Yetkililer, saldırının trafo merkezinde milyonlarca dolar zarara yol açtığı ve tamirinin birkaç gün sürebileceğini belirtiyor.

OKULLAR KAPALI KALACAK

Trafo merkezi onarılana ve ikinci bir talimata kadar bölgedeki okullar da kapalı tutulacak.

Eyaletin Moore bölgesindeki elektrik trafo merkezine cumartesi akşamı yapılan saldırı sonucu yaklaşık 40 bin kişi karanlıkta kalmış, yerel yetkililer bölgede acil durum ilan ederek can ve mal güvenliği için 21.00-5.00 yerel saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirmişti. 

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