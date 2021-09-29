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ABD’de 5 gazeteciyi öldüren saldırgana şartlı tahliyesiz 5 kez müebbet hapis

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ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Capital Gazette adlı yerel medya binasına 28 Haziran 2018'de silahlı baskın düzenlenmiş, saldırıda 5 gazeteci hayatını kaybetmişti.
ABD’de 5 gazeteciyi öldüren saldırgana şartlı tahliyesiz 5 kez müebbet hapis

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Capital Gazette adlı yerel medya binasına 28 Haziran 2018'de silahlı baskın düzenlenmiş, saldırıda 5 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Saldırgan 41 yaşındaki Jarrod Ramos, çıkarıldığı mahkemece şartlı tahliyesiz şekilde müebbet hapse çarptırıldı.

Ramos'un karar duruşması 12 gün sürerken, avukatları Ramos'un akıl sağlığının yerinde olmadığını bu yüzde eylemlerinden sorumlu tutulamayacağını savundu.

Mahkeme, Ramos'u ayrıca cinayete teşebbüsten ve silahlı saldırı suçlarından 345 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca gazeteye karşı kin beslediğine dikkat çekilen Ramos'un, 2012’de gazeteye ve bir muhabire 2011’deki bir taciz davasında suçunu kabul ettiğini dair yayınlanan haber nedeniyle hakaret davası açtığı belirtildi.

Ramos'un 2012'de açtığı dava reddedilirken, 2015 yılında ise temyiz yargıcı bu kararı onayladı.

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