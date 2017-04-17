ABD'de, 5 yaşındaki çocuk dönen restoranda sıkışarak öldü

ABD'nin Atlanta kentinde, beş yaşındaki bir çocuk dönen restorandaki dönen kısımla duvar arasındaki boşluğa sıkışarak hayatını kaybetti.
DÖNER PLATFORMLA DUVAR ARASINA SIKIŞTI
Atlanta polisine göre olay Cuma öğleden sonra 72 katlı Westin Peachtree Plaza Hotel'in en üst katında, dönerek müşterilere 360 derecelik kent manzarası sunan Sun Dial adlı restoranda meydana geldi. Adı açıklanmayan çocuk, masaların arasında gezinirken restoranın dönen kısmıyla duvar arasındaki 10-12 santimetrelik boşluğa sıkıştı.
KAFATASI EZİLEN ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ
Görgü tanıklarına göre, çocuğun sıkıştığı fark edilince restoranı döndüren mekanizma derhal durduruldu. Boşluktan yarım saat sonra kurtarılabilen çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak kafatası ezilen çocuğun hastanede öldüğü açıklandı. Olayın ardından restoran kapatıldı.
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