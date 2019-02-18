  • BIST 102.349
  • Altın 226,294
  • Dolar 5,3023
  • Euro 6,0043
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

ABD'de '50 Cent'i vurma talimatı' soruşturuluyor

» »
ABD'nin New York eyaletinde, kıdemli bir polis departmanı çalışanının rapçi 50 Cent'i vurma emri verdiği iddiaları soruşturuluyor.
ABD'de '50 Cent'i vurma talimatı' soruşturuluyor

BBC'nin haberine göre, Emanuel Gonzalez isimli komiser yardımcısı, ekibindekilere 50 Cent'in bir boks maçına katılacağı bilgisini vererek, orada vurulmasını istedi.

The New York Daily News'in haberine göre ise, Gonzalez verdiği talimatın daha sonra ‘sadece bir şakadan ibaret olduğunu' söyledi.

 

​Bir ay önce de Gonzalez'in 50 Cent'e yönelik 'ağırlaştırılmış taciz' suçlaması yönelttiği belirtildi.

Gonzalez, rapçinin favori gece kulüplerinden birinde arama yaptırdığı için 50 Cent'in kendisini Instagram'dan tehdit ettiğini iddia etti.

 

Olay, polis departmanından bir kişinin İçişleri Bakanlığı'na şikâyet başvurusu yapmasıyla ortaya çıktı.

'ROZETİ OLAN BİR HAYDUT'

ABD'li rapçi Pazar günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, konuyu "çok ciddiye aldığını" ve avukatlarına danıştığını söyledi.

50 Cent, Gonzalez'i ‘rozeti olan bir haydut' olarak nitelendirdi ve Twitter'da takipçilerine: "Hukuki departmanlarda iyi insanların da olduğunu unutmayın" diye seslenerek olayın peşini bırakmayacağı mesajı verdi. 

 

​​New York Polis Departmanı (NYPD) da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ''Atma Ziyaa'' gerçek oldu ABD'li sporcu silahsızken Aslan öldürdü15 Şubat 2019 Cuma 20:20
  • ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Omar'dan Venezüella Özel Temsilcisi'ne tepki14 Şubat 2019 Perşembe 11:19
  • 'Bücür' davasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek14 Şubat 2019 Perşembe 09:35
  • 'ABD Kongresi, Venezüella'ya askeri müdahaleyi desteklemiyor'13 Şubat 2019 Çarşamba 20:53
  • Eski CIA başkanını dolandırmaya kalktı13 Şubat 2019 Çarşamba 17:04
  • Gökdelenin balkonundan sandalye fırlattırken videoya kaydetti13 Şubat 2019 Çarşamba 15:35
  • Trump'tan Müslüman Temsilciler Meclisi üyesine istifa çağrısı13 Şubat 2019 Çarşamba 13:12
  • Jüri ‘Bücür’ü suçlu buldu13 Şubat 2019 Çarşamba 11:10
  • ''Trump, porno yıldızına 130.000 dolar sus payı verdi''11 Şubat 2019 Pazartesi 21:11
  • Trump bronzlaştırıcısı ve peruğu olmasa neye benzerdi? (foto)11 Şubat 2019 Pazartesi 20:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti