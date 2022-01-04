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ABD'de 5G endişesi: İki dev şirket aktivasyonu erteledi

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ABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T ve Verizon, hava yollarından ve federal yönetimlerden bildirilen güvenlik endişeleri nedeniyle yeni 5G kablosuz ağ servislerinin aktivasyonunu erteledi.
ABD'de 5G endişesi: İki dev şirket aktivasyonu erteledi

ABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T ve Verizon, hava yollarından ve federal yönetimlerden bildirilen güvenlik endişeleri nedeniyle yeni 5G kablosuz ağ servislerinin aktivasyonunu erteledi.

ABD'de, 5G ağının havacılık sistemlerinde karışıklık oluşturabileceğine yönelik endişelerin ardından AT&T ve Verizon, yeni hizmetin aktivasyonunu 2 haftalığına erteleme kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklamada, AT&T sözcüsü, "Havacılık güvenliğinin ve 5G'nin bir arada var olabileceğini biliyoruz. Daha fazla iş birliği ve teknik değerlendirmenin her türlü sorunu çözeceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

Verizon sözcüsü ise, söz konusu gecikmenin, yeni hizmetin ocak ayı sonlarında kullanıma sunulmasını "kesinleştireceğini" belirtti.

İki şirket, yeni 5G servislerini çarşamba günü ABD'nin birçok şehrinde başlatmayı planlıyordu.

Federal Havacılık İdaresi, şirketlerden planı 2 haftalığına ertelemelerini talep etmişti.

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