ABD’de 6 ayda 15 milyon aşı çöpe gitti

ABD'de elde edilen verilere göre, eczaneler ve eyalet hükümetleri, 1 Mart'tan bu yana en az 15,1 milyon doz Covid-19 aşısını çöpe attığı ortaya çıktı. Bu rakamın önceden bilinenden çok daha fazla olduğu ve muhtemelen hala eksik olabileceği aktarıldı.

Nüfusunun yarısından fazlasını aşılayan ABD’de, basın organı NBC News ülkede en az 15 milyon aşının çöpe gittiğini belirtti.

2021 yılı başından bu yana 371 milyondan fazla aşı uygulayan ülkede, çöpe giden aşı sayısının daha da fazla olabileceği vurgulandı.

SEBEBİ ÜLKELER ARASINDAKİ EŞİTSİZLİK

Aşıyı, sağlık çalışanlarının çöpe attığı aktarılırken, bunun en büyük sebeplerinin "kullanım dışı kabul edilmesi, kırık şişe ve koruma sıcaklıklarınının sağlanamaması" olduğu bildirildii.

Ülkede, özellikle delta varyantının yayılma hızı göz önünde bulundurulduğunda çöpe giden dozların kurtaracağı hayatlar daha fazla tartışılırken, aşıya ulaşmakta düşük oranda kaldığı ülkeler düşünüldüğünde ziyan olan aşı dozlarının önemi dikkat çekiyor.

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi’nden bilim insanı Sharifah Sekalala, aşıya ulaşmakta zorluk yaşayan ülkelerde bu gelişmelerin trajik bir boyuta ulaştığını söylerken, ‘’Biz burada milyonlara dozu çöpe atarken Afrika’da nüfusunun yüzde 5’ini dahi henüz aşılayamamış ülkelerin olduğunu bilmek çok üzücü" diye konuştu.

Sekalala, "Güney Yarımküre’nin büyük bir kısmı aşılanmış değil. Afrika kıtası yüzde 10’dan az aşılanma oranına sahip. Bu durum sorunlu olduğu kadar eşitsizliği de yansıtıyor’’ şeklinde konuştu.

Yetkililerin elde ettikleri veriler, ABD’nin ziyan ettiği aşıların toplamının, yoksul ülkelerin nüfuslarının tamamı için sağlayabildikleri aşının miktarından çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, corona virüs vakalarının yüksek olduğu ülkelerden Gürcistan ve Nepal’de nüfusun yalnızca üçte biri kadar aşının uygulandığı görülüyor.

'ESAS SORUN SİSTEMİN İŞLEYİŞİNDE'

York Üniversitesi’nden Tim Doran da, bir yanda ABD gibi milyonlarca aşıyı çöpe atacak kadar zengin bir ülkenin diğer yanda aşıya ulaşmayı bekleyen milyonlarca insanın olmasını eşitsizliğe dikkat çekerek açıklıyor.

Doran, ihtiyacından fazla aşıyı satın alan ülkelerin ellerinde kalan fazla aşıyla ne yapacaklarını bilememelerini sistemin işleyişinde aramanın gerektiğini bildirdi.