 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.529
  • Altın 147,452
  • Dolar 3,6996
  • Euro 3,8881
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da deprem... Çevredeki birçok ilde de hissedildi

ABD’de antisemitizm tırmanıyor

» »
ABD’de antisemitizm tırmanıyor
Yahudi kuruluşları tehdit ediliyor, Musevi mezarlıklarına zarar veriliyor. Donald Trump’ın Başkan seçilmesinden bu yana ABD’de antisemitizm ve yabancı düşmanlığında artış gözleniyor.

Burada söz konusu olan Donald Trump’ın Yahudi düşmanı olup olmaması değil. Asıl önemli olan, Başkan’ın söylem ve eylemleriyle antisemitizmin teşvik edilmesi!“ Bu sözler, sol-liberal Yahudi kuruluşu “J-Street“ yetkilisi Alan Elsner’e ait.

Trump, bu eleştirileri kesin bir dille reddediyor. Hatta kızı Ivanka’nın, Yahudi eşi Jared Kushner ile evlenebilmek için din değiştirdiğine atıfta bulunuyor. Ortodoks Yahudi inancına mensup olan Kushner, Beyaz Saray’da ABD Başkanı’nın danışmanı olarak çalışıyor.

New York merkezli "Amerikan Yahudi Kongresi (AJC)" adlı çatı örgütünün başkanı Jack Rosen ise bu argümanları yetersiz buluyor ve şu hatırlatmayı yapıyor: “Trump, uzun yıllar boyunca antisemit olayların hiçbirini kınamadı. Çok daha önceden açıkça tepkisini koymalıydı.“

Musevi mezarlıklarına saldırılar

Son olarak geçen Pazar gecesi (26.02.) Philadelphia'daki Mount Carmel Musevi Mezarlığı’nda yaklaşık 100 kabre kimliği belirsiz kişilerce hasar verildi. Polis henüz failleri bulamadı. Aynı şekilde iki hafta önce Saint Louis ve Missouri’de de Yahudilere ait mezarlıklara yapılan saldırılar henüz aydınlatılamadı.

Amerikan emniyet makamlarının verilerine göre, son iki ay içinde Yahudi kuruluşlarına yönelik bombalı saldırı tehditleri 90’ı buldu. Büyükşehirlerde ise yine Musevi kuruluşlarının binalarına spray boya ile tehdit ve hakaret içerikli resimler yapılıyor, yazılar yazılıyor. Üniversitelerde ise sağ grupların antisemitzm propagandasında artış görülüyor.

Tüm azınlıklar tehdit altında

Alan Elsner, bu eylemlerin Donald Trump’ın Başkan seçilmesinden sonra bariz şekilde arttığına dikkat çekiyor ve ekliyor: “Aşırı sağcı internet portalı Breitbart’ın eski yöneticisi Steve Bannon‘un Başkan’ın başdanışmanlığına getirilmesi, aşırı sağcı grupları daha da cesaretlendirdi."

Bir diğer Yahudi kuruluşu olan "İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği (ADL)" tarafından yapılan açıklamada ise antisemitizmle daha kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. ADL, Philadelphia’daki mezar saldırganlarının yakalanması için 10 bin Dolar ödül koydu.

Jack Rosen ve Alan Elsner’e göre son saldırılar sadece Yahudileri değil, aynı zamanda ABD’deki tüm azınlıklarıhedef alıyor: “Trump'un seçilmesinden sonra ortam öylesine çok gerildi ki, Müslümanlar ve Latin Amerika kökenli göçmenler de tehdit altında.“ 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD ile YPG gerilimi tırmanıyor02 Mart 2017 Perşembe 11:02
  • Meksika'da sahilde 11 ceset bulundu02 Mart 2017 Perşembe 10:10
  • BM'nin Suriye raporu: “Esad rejiminin ahlaksızlığını bir kez daha gözler önüne serdi”02 Mart 2017 Perşembe 10:08
  • Arjantin devlet başkanı'na yeni soruşturma02 Mart 2017 Perşembe 10:06
  • BM: Halep'te tüm taraflar savaş suçu işledi02 Mart 2017 Perşembe 10:00
  • ABD'li General: Kürtler Rakka Operasyonu'na bir şekilde katılacak02 Mart 2017 Perşembe 09:59
  • Pew: İslam 2070'e kadar 'dünyanın en büyük dini olabilir'02 Mart 2017 Perşembe 09:56
  • 'Trump ile Moskova ilişkisi soruşturulacak02 Mart 2017 Perşembe 09:55
  • Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard: Faiz artırarak kademeli yola devam etmek uygun olacak02 Mart 2017 Perşembe 09:33
  • Toronto’da mescit yakma girişimi02 Mart 2017 Perşembe 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti