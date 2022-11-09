ABD'de ara seçimler: Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler önde, Senato'da yarış başa baş sürüyor

ABD'de dün yapılan ara seçimlerde oy sayımı sürüyor. 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 200-174, 100 üyeli Senato'da ise Demokrat Parti 48-47 önde.

ABD'de dün yapılan ara seçimlerde oy sayımı sürüyor. 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 200-174, 100 üyeli Senato'da ise Demokrat Parti 48-47 önde. Georgia, Arizona, Nevada ve Wisconsin'de gelecek sonuçlar Senato seçiminin sonucunda belirleyici olacak.

Kongre’nin alt kanadı olan 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve üst kanadı olan 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi için seçim yapıldı.

Senato seçiminde Demokratları Cumhuriyetçiler karşısında öne geçiren sonuç Pennsylvania’dan geldi.

Eski Başkan Donald Trump'ın da desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Mehmet Öz'ü yenen Demokrat aday John Fetterman senatör seçildi.

Senato seçimlerinde Georgia’da oy farkı, 6 Aralık’ta seçimin yenilenmesine yol açabilecek kadar az.

Kongre’nin en az bir kanadının Cumhuriyetçiler tarafından yönetilmesi Başkan Biden’ın seçim öncesi politikalarına engel olabilir, olası soruşturmaları şekillendirebilir.

Sonuçlar, Donald Trump’ın 2024'te yeniden başkanlık yarışına girip girmemesinde de belirleyici olacak.