ABD’de aşı karşıtlığı sonucu kızamık salgını alarmı verildi

ABD’nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde kızamık salgını baş gösterdi. Washington Eyalet Valisi halk sağlığı konusunda olağanüstü hal ilan etti.

Washington eyaletine bağlı Clark County’de pazar günü itibariyle 34 vaka saptandığı bildirildi. Hastalığa yakalananların çoğunluğunun 1 ila 10 yaş arasında kızamık aşısı yapılmamış çocuklar olduğu ifade edildi. Seattle yakınlarında da bir yetişkinin kızamık hastalığına yakalandığı bildirildi.

Washington Eyalet Valisi Jay Inslee, kızamık virüsünün son derece bulaşıcı olduğunu ve çocuklarda ölüme yol açabileceğini belirterek halk sağlığı konusunda olağanüstü durum ilan ettiklerini söyledi.

Vali önlem alınmazsa salgının diğer bölgelere yayılabileceği uyarısında bulundu.

AŞI KARŞITLIĞI HASTALIĞI YENİDEN GETİRDİ

Salgının nedeniyse aşılanma oranlarının düşük olması. ABD’nin birçok eyaletinde olduğu gibi Washington eyaletinde de aileler çocuklarını aşılatmamaya karar verebiliyor.

Washington Post’un haberine göre salgının ortaya çıktığı Washington ile Oregon eyaletleri sınırında yer alan Clark County’de, 2017-2018 okul döneminde anaokuluna giden çocukların yüzde 7,9’u kızamık aşısı olmadı. Oregon’da ise aşılanmayan çocukların oranı 2015’te yüzde 5,8 iken 2018’de yüzde 7,5’e çıktı. Ülke genelinde aşılanmayan çocukların oranı ise 2018’de yüzde 2 oldu.

EYALET YASALARI AŞILANMAYI AİLELERE BIRAKIYOR

ABD’deki 50 eyalet de okul çocuklarının aşılanması konusunda yasalara sahip ancak neredeyse tüm eyaletler “dini inanç nedeniyle” çocuklarının aşı olmasını istemeyen ailelere muafiyet tanıyor. 18 eyalet ise buna ek olarak “kişisel ve ahlaki inançlar” nedeniyle aşı karşıtı olanlara muafiyet tanıyor.

Sadece Missisippi, Kaliforniya, Batı Virginia eyaletleri aşı konusunda daha kesin yasalara sahip ve “dini” ya da “felsefi” muafiyete izin vermiyor.

AŞI MİLYONLARCA ÇOCUĞU KURTARDI

1960’larda yaygın olarak yapılmaya başlanan kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı öncesinde ABD’de her yıl 400-500 çocuk kızamık hastalığından ölüyordu. Aşılanma sonrasında 1981 itibariyle hastalık yüzde 80 oranında azaldı. ABD'de Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre, 2000-2016 yılları arasında aşı sayesinde 20,4 milyon kişinin kızamık nedeniyle ölümünün önüne geçildi.

Ancak ülkede aşı karşıtlarının son dönemde yükselen kampanyasının salgına yol açan en önemli etken olduğu belirtiliyor.

'SALGIN BÜYÜYECEK'

Baylor Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Peter Hotez, salgının aşı karşıtlığının yarattığı bir sonuç olduğuna dikkat çekerek “Bu hiç olmamalıydı. Bu, eyalette çok etkin olan saldırgan aşı-karşıtı lobinin yarattığı bir sonuçtur. Bu salgının büyüyeceği ve bir süre daha devam edeceği açık” dedi. Şimdi aşı-karşıtı kampanyalara katılan ailelerin de çocuklarının hastalığa yakalanmasından kaygı duyduklarını anlatan Hotez ancak hâlâ bu ailelerin aşıya “otizm” bağlantısı gibi bilimsel olmayan nedenlerle soğuk baktığını ifade etti. Hotez aşının yalnızca tek tek çocukları değil tüm bir toplumu koruduğunu vurguladı.