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ABD’de aşılarını yaptıranlar maskesiz bir araya gelebilecek

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Salgının derinden vurduğu ülkelerin başında gelen ABD’de, koronavirüs aşılarını yaptıranların maskesiz bir araya gelebileceği duyuruldu.
ABD’de aşılarını yaptıranlar maskesiz bir araya gelebilecek

Salgının derinden vurduğu ülkelerin başında gelen ABD’de, koronavirüs aşılarını yaptıranların maskesiz bir araya gelebileceği duyuruldu.

 

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), COVID-19 aşılarının 2 dozunu da yaptıran ABD vatandaşlarının maske takmadan da güvende olacağını, sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla maskesiz toplu ortamlarda bulunabileceğini açıkladı.

 

2. doz COVID-19 aşısı olan kişi, 2 hafta sonra COVID-19’a karşı tamamen korunma sağlamış kabul edilecek.

 

“Aşılarını yaptıranlarda bir sakınca olmayabilir”

 

Aşılarını yaptırmış olan yetişkinlerin, hastalık riski düşük sağlıklı çocukları ve torunları ile aynı çatı altında görüşmelerinde de bir sakınca olmayacağı belirtildi.

 

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, “Her gün daha fazla insanın aşılanmasıyla bir köşeyi dönmeye başlıyoruz” dedi.

 

Bunun, insanların bir araya gelme normaline geri dönmeye yönelik bir “ilk adım” olduğunu belirten Walensky, vaka ve ölümlerin daha da azalması ile kurallardaki yumuşamanın artırılacağını söyledi.

 

ABD’de normalleşme adımları

 

CDC verilerine göre, şu ana kadar yaklaşık 31 milyondan fazla Amerikalı aşılanmış bulunuyor.

 

Öte yandan, Wyoming Valisi Mark Gordon eyalet çapında maske gereksinimini kaldıracağını ve 16 Mart’tan itibaren restoranların, barların, tiyatroların ve spor salonlarının normal operasyonlarına devam etmesine izin vereceğini söyledi.

 

Gordon, yasakların kaldırılma kararına, azalan aktif COVID-19 vakaları ve hastaneye yatış sayılarının yanı sıra eyalette devam eden aşı çalışmalarını gerekçe gösterdi.

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