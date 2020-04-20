ABD’de aşırı sağcılar sokağa çıktı: Bırakın çalışalım

Teksas eyaletindeki dükkânlar yakında yol kenarı satışlarına başlayacak ve hastaneler acil olmayan ameliyatlara devam edebilecek. Florida’da ise, insanlar plaj ve parklara geri dönüyorlar. ABD’nin pek çok kentinde düzenlenen eylemlerdeyse, göstericiler daha fazlasını talep ediyor.

Trump kısıtlamaların kaldırılması için baskı kuruyor

ABD’de ekonomilerini kurtarma derdine düşen ve Başkan Donald Trump’ın baskısı altındaki valiler, uzmanlarının aceleci olmanın yıkıcı sonuçlar doğurabileceği yönündeki uyarılarına rağmen koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan kısıtlamaları gevşetmeye başladı.

Trump yönetimi ise kısıtlamaları sürdüren Demokrat Partili valileri hedef alıyor. Geçtiğimiz günlerde ‘‘Minnesota’yı Özgürleştir!’’ ‘‘Michigan’ı Özgürleştir!’’ ve ‘‘Virginia’yı özgürleştir’’ tweetleri atan Trump ABD halkını Demokrat Partili valilerin yönetimindeki eyaletlerde harekete geçmeye çağırırken, merkezî hükümeti eleştiren Demokrat Partili New York Valisi Andrew Cuomo’yu hedef alarak, ‘‘bir şeyler yapmaya şikayet etmekten daha fazla zaman ayırması gerektiğini söyledi.

Trump destekçileri sokaklara çıktı

Valiler sadece Trump’tan gelen baskılarla değil, Turmp destekçileri ve sağcı gruplar tarafından düzenlenen gösterilerle de karşı karşıya. Trump’ın Demokrat Partili valiler tarafından yönetilen üç vilayeti ‘‘özgürleştirme’’ çağrısının ardından pek çok şehirde gösteriler düzenlendi.

Associated Press’in haberine göre Cumhuriyetçilerin yönetimindeki bazı eyaletlerde de gösteriler yapıldı. Bunların arasında Austin’de bulunan Teksas eyalet meclisi ve Indiana valisinin evinin önü de yer aldı. Teksas Valisi Greg Abbott daha önce önümüzdeki haftadan itibaren kısıtlamaların gevşetileceğini açıklamıştı. Diğer altı Ortabatı eyaletiyle birlikte kısıtlamaların kaldırılmasını eşgüdümlemek için bir anlaşma imzalayan Indiana valisi Eric Holcomb ise, evde kal emrinin 1 Mayıs’a kadar uzatılacağını söylemişti.

Teksas’da aşırı sağcılar Fauci’yi hedef aldı

Teksas eyaletinin başkentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, ‘‘Bırakın çalışalım’’ sloganları atarak, krizin başlangıcından bu yana 1 milyondan fazla insanın işsizlik başvurunda bulunduğu eyalette kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti. Göstericiler ayrıca koronavirüs yalanının Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci tarafından uydurulduğunu iddia ederek, Fauci’nin görevine son verilmesini istedi. Eylemde hiçbir katılımcının maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması da dikkat çekti.

Beyaz üstünlüğünü savunan aşırı sağcı InfoWars platformunun kurucusu Alex Jones ve sunucu Owen Shroyer tarafından örgütlenen eylemde, ana akım medyaya ve karantina ve sosyal mesafe önlemlerini savunan Fauci gibi yetkililere karşı sloganlar atıldı. Bir yalan haber ve komplo teorileri platformu olan InfoWars, Trump yönetimine verdiği destekle biliniyor.

ABD'nin farklı noktalarında eylemler oldu

Cuma günü benzer bir eylem Kaliforniya da gerçekleşmişti. İlk resimde baştan aşağı koruyucu ekipman giymiş biri "Covid-19 bir yalandır" pankartı taşıyor. İkinci resimdeki pankarttaysa "Sosyal Mesafe=Komünizm" yazıyor.

Indianapolis’te ise 200’den fazla gösterici, ABD bayrakları ve Vali Holcomb’un kısıtlamaları kaldırmasını talep eden dövizler taşıyarak eyalet valisinin evinin önünde toplandı. Birkaç yüz kişinin Eyalet Konağı önünde bir araya geldiği New Hampshire’da ise göstericilerden biri ‘‘Eğer virüs şu an olduğundan 10 kat daha tehlikeli olsaydı bile evimde kalmazdım. Riski alıp özgür bir insan olmayı tercih ederdim’’ diye konuştu.

Kamu kurumları tarafından Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin bireysel özgürlüklere müdahale anlamına geldiğini savunan ve bir an önce ekonomiyi açmaları yönünden valilere baskı yapan Başkan Trump tarafından desteklenen benzer eylemlerin önümüzdeki günlerde diğer eyaletlerde de gerçekleştirilmesi bekleniyor.