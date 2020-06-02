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ABD'de Askeri Üsse Düzenlenen Saldırıda İki Asker Öldü

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ABD'de Askeri Üsse Düzenlenen Saldırıda İki Asker Öldü
ABD'de Askeri Üsse Düzenlenen Saldırıda İki Asker Öldü

ABD’nin North Dakota eyaletindeki askeri üsse düzenlenen saldırıda iki askerin öldüğü bildirildi.

North Dakota'daki Grand Forks Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan yazılı açıklamada, ''Sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri Üssüne açılan ateş sonucu iki görevli asker hayatını kaybetmiştir.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saat 04.30 civarında düzenlenen saldırının ardından askeri üste durumun kontrol altın alındığı, diğer personelin güvenliğinin sağlandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Soruşturma sürdüğü için hayatını kaybeden askerlerin isimlerinin 24 saat sonra duyurulacağı ifade edilen açıklamada, saldırının hava üssüne nereden yapıldığı ve saldırganın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Grand Forks Hava Kuvvetleri Üssünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz yüksek irtifa hava istihbaratını sağlayan RQ-4 Global Hawk dronelerinin merkezi konumunda bulunuyor.

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