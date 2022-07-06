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ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

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ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

ABD'nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, saldırganın haftalar öncesinden hazırlık yaptığı bildirildi.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

Highland Park polisinin ABD basınına yaptığı açıklamada, 4 Temmuz kutlamalarındaki saldırıda yaralanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği, ölü sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

70'TEN FAZLA ATIŞ YAPILDI

Polis, aynı gün akşam olay yerine 8 kilometre uzaklıkta, aracıyla kaçarken yakalanan şüpheli Robert E. Crimo'nun saldırıyı planlamak için haftalarca çalıştığı ve yarı otomatik silahıyla 70'ten fazla atış yaptığı bilgisini paylaştı.

Crimo'nun olay yerinden kaçmak için kadın kıyafeti giyerek kalabalığa karıştığı, ancak polisin titiz araması sonucu olaydan saatler sonra gözaltına alındığı vurgulandı.

Lake İlçesi Şerif Ofisinden Başkan Yardımcısı Christopher Covelli, 22 yaşındaki  Amerikalı saldırganın olayda kullandığı tüfeği Chicago bölgesinden yasal yollarla satın aldığına, yakalandığı arabada başka bir tüfeğin daha bulunduğuna değindi.

Covelli, saldırganın kurbanlarına "rastgele" ateş ettiğine, hedef alırken "ırk veya dinleri nedeniyle bir seçim yaptığına dair hiçbir belirti olmadığına" işaret etti.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polisin, şüpheli Crimo ile ilgili kısa sürede yeni açıklama yapması ve şüphelinin hakim karşısına çıkması bekleniyor.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ SALDIRISI

4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla Illinois eyaletinin Highland Park bölgesinde yaşanan silahlı saldırı haberini ilk olarak Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından paylaşmış, polis de daha sonra saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu açıklamıştı.

Saldırıya ilişkin bilgileri güncelleyen Highland Park polisi, önce ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıklamış, daha sonra bu sayıları 6 ölü ve 24 yaralı olarak güncellemişti. Yaralı sayısı ise son olarak 30 olarak açıklanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanında kalabalıktaki insanların panik halinde kaçıştığı görülürken, bazı görgü tanıklarının 50'den fazla silah sesi duyduğu kaydedilmişti.

Highland Park polisi aynı günün ilerleyen saatlerinde 22 yaşındaki Amerikalı Robert E. Crimo III isimli şahsın şüpheli olarak yakalandığını duyurmuştu.

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