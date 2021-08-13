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ABD’de Bağışıklığı Bastırılmış Kişilere Üçüncü Doz Covid-19 Aşısı Onaylandı

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ABD’de Bağışıklığı Bastırılmış Kişilere Üçüncü Doz Covid-19 Aşısı Onaylandı
ABD’de Bağışıklığı Bastırılmış Kişilere Üçüncü Doz Covid-19 Aşısı Onaylandı

ABD’li ilaç düzenleyicileri, bağışıklığı baskılanmış Amerikalılara, enfeksiyon ve hastalıkları önlemeye yardımcı olmak için üçüncü doz Covid 19 aşısı almalarına onay verdi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından verilen karar, organ nakli alıcıları ve kanser hastaları da dahil olmak üzere yaklaşık 10 milyon kişiyi etkiliyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bağışıklığı baskılanmış kişilerin üçüncü doz aşı almalarını onayladı. 

Bununla birlikte, güçlendirici dozların  bu hafta sonundan itibaren, aralarında organ nakli alıcıları ve kanser hastalarının da bulunduğu yaklaşık 10 milyon kişiyi uygulanması bekleniyor.

Uzmanlar, iki doz Moderna ve Pfizer/BioNTech  aşıları ile tek dozluk Johnson & Johnson aşılarının, özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış olan bazı insanları yeterince koruyamayacağını söyledi.

Her üç aşı da şu anda ABD'de acil kullanım izni altında onaylandı. Tam yetki için başvuruda bulunan Pfizer, üçüncü takviye dozunu onaylamaları için ABD ve Avrupa düzenleyicileri arasında lobi yaptı.

 

 

FAUCİ: BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜK İNSANLARIN HARİCİNDE ÜÇÜNCÜ DOZA GEREK YOK

Diğer taraftan, ABD'nin Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Direktörü Anthony Fauci, üçüncü dozların yalnızca bağışıklık sistemleri düşük olanlar için gerekli olabileceğini söyledi.

Fauci, CBS'e verdiği demeçte, "Bu noktada, bağışıklıktan ödün verilmiş olanlar dışında, şu anda üçüncü doz uygulamasının gerekli olduğunu düşünmüyoruz” dedi. 

TÜRKİYE VE İSRAİL 3. DOZ AŞI UYGULAMASINA BAŞLADI

Bununla birlikte söz konusu durum, ABD sağlık yetkililerinin Covid ile savaşmak için destekleyici aşıların gerekli olabileceğini ilk kez kabul etmesi anlamına geliyor. Aralarında Türkiye ve İsrail’in de bulunduğu birkaç ülke, halihazırda üçüncü doz aşıları uygulamaya başladı.

 

 

1 Temmuz itibariyle 50 yaş üstü kişiler ile sağlık çalışanları üçüncü doz aşılarını olabiliyor. İsrail ise en az beş ay önce aşılanmış olan 60 yaş üstü kişilere üçüncü doz aşı uygulamasını başlattı.

Çin’in Sinovac aşısını kullanan Şili de geçen çarşamba itibariyle yaşlılar üçüncü doz aşıları uygulamaya başladı. Bağışıklıklarını artırmak için çabalayan insanlar, sağlık merkezlerinin önünde kuyruklar oluşturdu. 

Destekleyici doz uygulamayı planlayan diğer ülkeler arasında İsveç, BAE, Endonezya, Tayland ve Güney Kore yer alıyor. İngiltere, Fransa ve Almanya ise Eylül ayından itibaren güçlendirici dozları vatandaşlarına uygulamayı planlıyor.

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